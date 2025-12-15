Более 300 предпринимателей приняли участие в дне консультаций в Бурятии

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Более 300 представителей бизнеса задали вопросы в режиме "одного окна" по развитию бизнеса в единый день консультаций в столице Бурятии — Улан-Удэ, сообщает пресс-служба правительства республики.

В открытом диалоге также принял участие глава Бурятии Алексей Цыденов, прокурор республики Михаил Филичев, зампред правительства республики Вячеслав Сухоруков, министр промышленности и торговли Бурятии Денис Гармаев и уполномоченный по правам предпринимателей региона Чингис Матхеев.

"Мероприятия такого формата — это возможность для предпринимателей проконсультироваться, а для власти – услышать бизнес. Я благодарен, что коллеги, которые так или иначе взаимодействуют с бизнесом, сегодня здесь", — приводит пресс-служба слова Цыденова.

На встрече обсудили внедрение "Честного знака", работу сайтов без интернета, изменения в бизнес-инкубаторе, легализацию туризма и новые налоги. Городскому комитету по транспорту и бизнесу поручили рассмотреть ежемесячную оплату аренды земли под киоски. Сейчас предприниматели платят за год вперед, а раньше — сразу за семь лет.

Прокуратура активно работает в вопросе защиты прав предпринимателей.

Филичев, обращаясь к участникам мероприятия, отметил, что он практически каждый месяц выезжает на различные объекты и теперь видит там знакомые лица. Он сказал, что это свидетельствует о том, что они стали встречаться чаще и обсуждать имеющиеся проблемы.

"Хочу заверить, что эта работа будет продолжена. Мы в следующем году будем также активно встречаться, общаться, искать и находить те решения, которые позволят нам давать новые толчки, новые опоры бизнесу", — обратился республиканский прокурор к участникам мероприятия.

В рамках единого дня консультаций Налоговая служба организовала большую конференцию. На ней обсудили изменения в налоговом законодательстве, которые начнут действовать с 2026 года. Предпринимателям объяснили, как изменится ставка налога на добавленную стоимость, рассказали о новых возможностях специальных налоговых режимов, включая обновленную версию упрощенной системы налогообложения — "авто-УСН". Также участники бизнеса могли задать свои вопросы напрямую специалистам ведомства.

В мероприятии участвовали руководители и эксперты больше, чем из 20 ведомств и органов.

Как отметил Сухоруков, такая встреча проходит уже не в первый раз.

"Под лозунгом "Нельзя кошмарить бизнес" государство кардинально сокращает количество контрольно-надзорных мероприятий, переходя лишь к рискоориентированным проверкам. Миссия нашей сегодняшней встречи состоит в том, чтобы в отсутствие массированных государственных проверок правонарушения не допускались, закон соблюдался, не наступали негативные последствия для бизнеса, государства и общества", — отметил зампред.