Рейтинг@Mail.ru
Минобороны Турции сообщило о сбитом над Черным морем беспилотнике - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:49 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/bpla-2062239586.html
Минобороны Турции сообщило о сбитом над Черным морем беспилотнике
Минобороны Турции сообщило о сбитом над Черным морем беспилотнике - РИА Новости, 15.12.2025
Минобороны Турции сообщило о сбитом над Черным морем беспилотнике
Неизвестный БПЛА был сбит в турецком воздушном пространстве над Черным морем, сообщило в понедельник министерство обороны Турции, не уточняя принадлежность... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T21:49:00+03:00
2025-12-15T21:49:00+03:00
в мире
турция
черное море
f-16
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132982/62/1329826299_0:239:2000:1364_1920x0_80_0_0_3042b8428d981e47e9c4c69ff27d8efa.jpg
https://ria.ru/20251212/turtsija-2061610152.html
турция
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Станислав Ванд
Станислав Ванд
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132982/62/1329826299_0:51:2000:1551_1920x0_80_0_0_84057f5e72daa080b245a45bfc9efd96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, черное море, f-16
В мире, Турция, Черное море, F-16
Минобороны Турции сообщило о сбитом над Черным морем беспилотнике

ВВС Турции сбили БПЛА над Черным морем

© Flickr / Defence ImagesСамолет F-16 ВВС Турции
Самолет F-16 ВВС Турции - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Flickr / Defence Images
Самолет F-16 ВВС Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СТАМБУЛ, 15 дек – РИА Новости. Неизвестный БПЛА был сбит в турецком воздушном пространстве над Черным морем, сообщило в понедельник министерство обороны Турции, не уточняя принадлежность беспилотника.
Согласно пресс-релизу, ПВО страны отследила неизвестный объект, приближавшийся к воздушному пространству Турции над Черным морем.
"В целях обеспечения безопасности воздушного пространства нашим истребителям F-16 была поручена задача отреагировать на тревогу. Было установлено, что объектом является БПЛА, который, судя по всему, вышел из-под контроля. Во избежание какой-либо негативной ситуации БПЛА был безопасно ликвидирован…" - сообщило турецкое ведомство в соцсети X.
Пожар на газовых танкерах в Черном море - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Турция направила предостережения в связи с атаками на танкеры в Черном море
12 декабря, 11:14
 
В миреТурцияЧерное мореF-16
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала