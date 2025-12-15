https://ria.ru/20251215/bpla-2062239586.html
Минобороны Турции сообщило о сбитом над Черным морем беспилотнике
Минобороны Турции сообщило о сбитом над Черным морем беспилотнике - РИА Новости, 15.12.2025
Минобороны Турции сообщило о сбитом над Черным морем беспилотнике
Неизвестный БПЛА был сбит в турецком воздушном пространстве над Черным морем, сообщило в понедельник министерство обороны Турции, не уточняя принадлежность... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T21:49:00+03:00
2025-12-15T21:49:00+03:00
2025-12-15T21:49:00+03:00
в мире
турция
черное море
f-16
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132982/62/1329826299_0:239:2000:1364_1920x0_80_0_0_3042b8428d981e47e9c4c69ff27d8efa.jpg
https://ria.ru/20251212/turtsija-2061610152.html
турция
черное море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132982/62/1329826299_0:51:2000:1551_1920x0_80_0_0_84057f5e72daa080b245a45bfc9efd96.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, черное море, f-16
В мире, Турция, Черное море, F-16
Минобороны Турции сообщило о сбитом над Черным морем беспилотнике
ВВС Турции сбили БПЛА над Черным морем