Оператору БПЛА ВСУ заочно предъявили обвинение в терроризме

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Оператору БПЛА ВСУ заочно предъявлено обвинение в совершении террористического акта в Брянской области, он объявлен в международный розыск, сообщили в СК РФ.
"ГВСУ СК РФ заочно предъявлено обвинение оператору беспилотного летательного аппарата украинских вооруженных формирований Геннадию Третьякову. Он обвиняется в совершении террористического акта в Брянской области (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ)... По ходатайству следователя ГВСУ СК России Третьякову заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Военными следователями установлено, что 9 февраля 2025 года Третьяков, находясь на территории Украины, запустил БПЛА FPV DJI Mavic 3Е, с которого сбросил боеприпас в Погарском районе, в результате чего погиб мужчина.
Правоохранители отметили, что выполнение следственных действий, направленных на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию, продолжается.
В ходе предварительного следствия допрошены свидетели, проведены судебные экспертизы.