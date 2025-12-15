Рейтинг@Mail.ru
Оператору БПЛА ВСУ заочно предъявили обвинение в терроризме - РИА Новости, 15.12.2025
22:13 15.12.2025
Оператору БПЛА ВСУ заочно предъявили обвинение в терроризме
Оператору БПЛА ВСУ заочно предъявили обвинение в терроризме
Оператору БПЛА ВСУ заочно предъявлено обвинение в совершении террористического акта в Брянской области, он объявлен в международный розыск, сообщили в СК РФ. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T22:13:00+03:00
2025-12-15T22:13:00+03:00
происшествия
россия
брянская область
украина
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
россия
брянская область
украина
происшествия, россия, брянская область, украина, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Происшествия, Россия, Брянская область, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
Оператору БПЛА ВСУ заочно предъявили обвинение в терроризме

СК заочно предъявил обвинение оператору украинского БПЛА

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Оператору БПЛА ВСУ заочно предъявлено обвинение в совершении террористического акта в Брянской области, он объявлен в международный розыск, сообщили в СК РФ.
"ГВСУ СК РФ заочно предъявлено обвинение оператору беспилотного летательного аппарата украинских вооруженных формирований Геннадию Третьякову. Он обвиняется в совершении террористического акта в Брянской области (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ)... По ходатайству следователя ГВСУ СК России Третьякову заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Военными следователями установлено, что 9 февраля 2025 года Третьяков, находясь на территории Украины, запустил БПЛА FPV DJI Mavic 3Е, с которого сбросил боеприпас в Погарском районе, в результате чего погиб мужчина.
Правоохранители отметили, что выполнение следственных действий, направленных на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию, продолжается.
В ходе предварительного следствия допрошены свидетели, проведены судебные экспертизы.
СК России предъявил обвинение командиру 108 штурмового батальона ВСУ
26 ноября, 17:53
 
