Боливия заинтересована в ядерном центре "Росатома", заявил посол - РИА Новости, 15.12.2025
04:03 15.12.2025
Боливия заинтересована в ядерном центре "Росатома", заявил посол
Боливия заинтересована в ядерном центре "Росатома", заявил посол - РИА Новости, 15.12.2025
Боливия заинтересована в ядерном центре "Росатома", заявил посол
Строительство Центра ядерных исследований и технологий (ЦЯИТ) "Росатома" является приоритетом, в правительстве Боливии акцентируют заинтересованность в... РИА Новости, 15.12.2025
2025
Боливия заинтересована в ядерном центре "Росатома", заявил посол

РИА Новости: Боливия заинтересована в строительстве ядерного центра "Росатома"

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 дек - РИА Новости. Строительство Центра ядерных исследований и технологий (ЦЯИТ) "Росатома" является приоритетом, в правительстве Боливии акцентируют заинтересованность в реализации проекта, сообщил РИА Новости посол РФ Дмитрий Верченко.
"Тема завершения строительства ЦЯИТ, с учетом продвинутой стадии реализации проекта и его существенного научного и экономического потенциала для Боливии, является в настоящее время приоритетной. Наши собеседники из числа членов правительства Родриго Паса неизменно акцентируют заинтересованность Ла-Паса в успешной реализации данного проекта", - сказал дипломат.
Россия надеется на одобрение Боливией контракта на добычу лития
16 июня, 19:22
Россия надеется на одобрение Боливией контракта на добычу лития
16 июня, 19:22
Верченко отметил, что в настоящее время предметное обсуждение соответствующих параметров и условий несколько осложняется ожидаемой сменой руководства Боливийского агентства по ядерной энергетике – заказчика ЦЯИТ.
"Вместе с тем рассчитываем на то, что, как только все необходимые перестановки будут осуществлены, нам (под "нами" имею в виду в том числе коллег из АО "ГСПИ" (Государственный специализированный проектный институт госкорпорации "Росатом" – ред.) удастся сесть за стол переговоров с боливийскими партнерами и договориться о завершении проекта", - сказал посол.
Центр ядерных исследований и технологий в Эль - Альто – инновационный проект в рамках российско-боливийского сотрудничества, сочетающий передовые ядерные технологии для нужд здравоохранения, сельского хозяйства и многих других отраслей. Проект реализуется Агентством по атомной энергии Боливии (ABEN) в сотрудничестве с "Росатомом".
В состав проекта входит реакторный комплекс для наработки радиоизотопов и проведения нейтронно-активационного анализа, предклинический циклотронно-радиофармакологический комплекс для производства радиофармпрепаратов, многоцелевой центр облучения для обработки сельхозпродукции и стерилизации медицинских изделий, а также лаборатория радиобиологии и радиоэкологии.
Россия готова помочь Боливии в решении проблемы с топливом, заявил посол
13 декабря, 02:46
Россия готова помочь Боливии в решении проблемы с топливом, заявил посол
13 декабря, 02:46
 
В миреБоливияРоссияЛа-Пас (департамент)Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
