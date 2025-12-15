Боливия заинтересована в ядерном центре "Росатома", заявил посол

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 дек - РИА Новости. Строительство Центра ядерных исследований и технологий (ЦЯИТ) "Росатома" является приоритетом, в правительстве Боливии акцентируют заинтересованность в реализации проекта, сообщил РИА Новости посол РФ Дмитрий Верченко.

"Тема завершения строительства ЦЯИТ, с учетом продвинутой стадии реализации проекта и его существенного научного и экономического потенциала для Боливии , является в настоящее время приоритетной. Наши собеседники из числа членов правительства Родриго Паса неизменно акцентируют заинтересованность Ла-Паса в успешной реализации данного проекта", - сказал дипломат.

Верченко отметил, что в настоящее время предметное обсуждение соответствующих параметров и условий несколько осложняется ожидаемой сменой руководства Боливийского агентства по ядерной энергетике – заказчика ЦЯИТ.

"Вместе с тем рассчитываем на то, что, как только все необходимые перестановки будут осуществлены, нам (под "нами" имею в виду в том числе коллег из АО "ГСПИ" (Государственный специализированный проектный институт госкорпорации " Росатом " – ред.) удастся сесть за стол переговоров с боливийскими партнерами и договориться о завершении проекта", - сказал посол.

Центр ядерных исследований и технологий в Эль - Альто – инновационный проект в рамках российско-боливийского сотрудничества, сочетающий передовые ядерные технологии для нужд здравоохранения, сельского хозяйства и многих других отраслей. Проект реализуется Агентством по атомной энергии Боливии (ABEN) в сотрудничестве с "Росатомом".