Названы болезни, от которых чаще всего страдают российские школьники - РИА Новости, 15.12.2025
12:15 15.12.2025 (обновлено: 12:37 15.12.2025)
Названы болезни, от которых чаще всего страдают российские школьники
В топ заболеваний школьников в России входят болезни органов дыхания и глаз, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 15.12.2025
Названы болезни, от которых чаще всего страдают российские школьники

Мурашко: в топ заболеваний школьников в РФ входят болезни органов дыхания и глаз

Школьники в классе
© РИА Новости / Алексей Даничев
Школьники в классе. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. В топ заболеваний школьников в России входят болезни органов дыхания и глаз, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Министр на заседании президиума Совета законодателей РФ при Федеральном собрании рассказал, что охват профосмотрами школьников составляет в пределах 98%, общая заболеваемость выросла за счет улучшения диагностики на 2,6%.
"Наибольший рост – это эндокринные обменные нарушения, ожирение, оно тоже относится к этим же заболеваниям, и болезни костно-мышечной системы. Снижение заболеваемости идет от болезни крови и иммунной системы, болезни желудочно-кишечного тракта, хорошее снижение почти 17% болезни кожи", - сказал министр.
Он уточнил, что у подростков 15-17 лет также есть небольшой рост в общей заболеваемости, при этом снижаются психические расстройства, травмы.
"Миопия, о которой тоже уже сегодня упоминалось, имеет рост практически во всех возрастных категориях. Здесь понятно, что мы в современных условиях не избежим использования компьютерной техники и многих других вещей", - сказал Мурашко.
Он отметил, что именно поэтому одна из задач - это использование и разработка современных экранов, которые могут при длительной работе снижать нагрузку.
"Топ-3 заболеваний школьников на сегодняшний день еще также хотел бы отметить - это болезни органов дыхания, поэтому иммунопрофилактика своевременная, разобщение в образовательных коллективах для того, чтобы минимизировать распространение. Болезней глаз, ну и то, что я упоминал ранее", - пояснил министр.
