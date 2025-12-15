Глава Волгоградской области передал 60 автомобилей ветеранам спецоперации

ВОЛГОГРАД, 15 дек – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров встретился с ветеранами боевых действий и участниками СВО и передал 60 автомобилей с ручным управлением, сообщает пресс-служба администрации региона.

"Шестьдесят автомобилей отечественного производства с ручным управлением и автоматической коробкой передач вручены сегодня участникам боевых действий, в том числе участникам СВО. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров ознакомился с возможностями транспорта и встретился с защитниками Родины", - говорится в сообщении властей.

По данным администрации, всего с 2023 года ветеранам передано 165 таких машин.