https://ria.ru/20251215/bocharov-2062118032.html
Глава Волгоградской области передал 60 автомобилей ветеранам спецоперации
Глава Волгоградской области передал 60 автомобилей ветеранам спецоперации - РИА Новости, 15.12.2025
Глава Волгоградской области передал 60 автомобилей ветеранам спецоперации
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров встретился с ветеранами боевых действий и участниками СВО и передал 60 автомобилей с ручным управлением,... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T13:08:00+03:00
2025-12-15T13:08:00+03:00
2025-12-15T13:08:00+03:00
волгоградская область
андрей бочаров
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953439455_0:94:3069:1820_1920x0_80_0_0_cb9a072ea5d699e8d3e2d7756d697f2e.jpg
https://ria.ru/20251119/pamyat-2055966390.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953439455_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_ec43cb2be96902dd14c6f94c4d86b627.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей бочаров, сво
Волгоградская область, Андрей Бочаров, СВО
Глава Волгоградской области передал 60 автомобилей ветеранам спецоперации
Бочаров передал 60 автомобилей ветеранам боевых действий
ВОЛГОГРАД, 15 дек – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров встретился с ветеранами боевых действий и участниками СВО и передал 60 автомобилей с ручным управлением, сообщает пресс-служба администрации региона.
"Шестьдесят автомобилей отечественного производства с ручным управлением и автоматической коробкой передач вручены сегодня участникам боевых действий, в том числе участникам СВО. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров ознакомился с возможностями транспорта и встретился с защитниками Родины", - говорится в сообщении властей.
По данным администрации, всего с 2023 года ветеранам передано 165 таких машин.
"Как и договаривались с участниками боевых действий, ветеранским сообществом, участниками специальной военной операции, мы передаем в канун Нового года новые автомобили. Надеюсь, автомобили вам понравятся: автоматическая коробка передач позволит более удобно их использовать", - цитирует администрация слова Бочарова в сообщении.