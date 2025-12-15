Рейтинг@Mail.ru
Глава Волгоградской области передал 60 автомобилей ветеранам спецоперации - РИА Новости, 15.12.2025
13:08 15.12.2025
Глава Волгоградской области передал 60 автомобилей ветеранам спецоперации
андрей бочаров, сво
Волгоградская область, Андрей Бочаров, СВО
Глава Волгоградской области передал 60 автомобилей ветеранам спецоперации

Бочаров передал 60 автомобилей ветеранам боевых действий

ВОЛГОГРАД, 15 дек – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров встретился с ветеранами боевых действий и участниками СВО и передал 60 автомобилей с ручным управлением, сообщает пресс-служба администрации региона.
"Шестьдесят автомобилей отечественного производства с ручным управлением и автоматической коробкой передач вручены сегодня участникам боевых действий, в том числе участникам СВО. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров ознакомился с возможностями транспорта и встретился с защитниками Родины", - говорится в сообщении властей.
По данным администрации, всего с 2023 года ветеранам передано 165 таких машин.
"Как и договаривались с участниками боевых действий, ветеранским сообществом, участниками специальной военной операции, мы передаем в канун Нового года новые автомобили. Надеюсь, автомобили вам понравятся: автоматическая коробка передач позволит более удобно их использовать", - цитирует администрация слова Бочарова в сообщении.
Монумент Родина-Мать на Мамаевом кургане в Волгограде - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Волгоградский губернатор почтил память защитников Сталинграда
19 ноября, 11:59
 
Волгоградская областьАндрей БочаровСВО
 
 
