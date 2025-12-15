Рейтинг@Mail.ru
Билайн стал лидером по непрерывности звонков и скорости дозвона в Москве - РИА Новости, 15.12.2025
15:30 15.12.2025
Билайн стал лидером по непрерывности звонков и скорости дозвона в Москве
Билайн стал лидером по непрерывности звонков и скорости дозвона в Москве
билайн
вымпелком
московская область (подмосковье)
московская область (подмосковье)
билайн, вымпелком, московская область (подмосковье)
Билайн, ВымпелКом, Московская область (Подмосковье)

Билайн стал лидером по непрерывности звонков и скорости дозвона в Москве

© iStock.com / MStudioImagesМужчина со смартфоном
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© iStock.com / MStudioImages
Мужчина со смартфоном. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Билайн стал самым быстрым оператором в Москве по скорости дозвона, а также подтвердил лидерство в непрерывности и стабильности голосового сервиса, сообщает пресс-служба компании.
Данные следует из независимого исследования ИАА Телеком Дейли*.
По показателю непрерывности голосовой связи, который отражает долю обрывов во время разговора, Билайн занял первое место среди мобильных операторов столицы. Непрерывность звонков в сети Билайна составила 99,61%, что является лучшим результатом на рынке и означает минимальное количество обрывов даже при высокой нагрузке на сеть.
Билайн также стал лидером по скорости дозвона — времени от нажатия кнопки вызова до начала соединения. В среднем клиенты начинают разговор уже через 1,79 секунды, что быстрее, чем у других операторов в Москве. Для сравнения, среднее значение по рынку составляет 2,56 секунды.
Высокие результаты стали возможны благодаря использованию в сети Билайна современных и оптимальных для голоса кодеков. Они позволяют сети без проблем справляться с нагрузкой, улучшают качество речи, эффективно отсекают сторонние шумы и делают голос собеседника чистым и отчетливым. Дополнительно конфигурация сети направлена на экономию заряда батареи смартфонов клиентов, что особенно важно при активном использовании связи в течение дня.
"Для нас голосовая связь — это не просто базовая услуга, а фундамент доверия клиентов. Результаты независимого тестирования подтверждают, что мы движемся в правильном направлении: разговоры не обрываются, соединение устанавливается быстро, а качество голоса остается высоким даже в часы пик. Мы продолжим инвестировать в сеть, чтобы москвичи могли комфортно общаться", отметил директор Московского региона Билайна Олег Бирюков, его слова приводит пресс-служба компании.
Для максимального качества голосовой связи Билайн рекомендует абонентам включить технологию VoLTE (Voice over LTE - передача голоса через сети 4G/LTE) в настройках телефона. Услуга бесплатна и позволяет совершать звонки в ультравысоком качестве, быстрее устанавливать соединение и одновременно пользоваться мобильным интернетом без потери скорости.
Лидерство в Подмосковье дополняет результаты других независимых исследований. По итогам измерений DMTEL**, проведенных летом 2025 года, Билайн занял первое место в Москве среди операторов "большой четверки" по качеству голосовой связи, передачи данных и доступности сети LTE – абоненты могли использовать 4G 99,96% времени.
Кроме того, по данным Телеком Дейли***, Билайн показал наилучшую непрерывность мобильного интернета в Московском метрополитене, обеспечив стабильное соединение даже в условиях высокой скорости движения поездов и высокой нагрузки.
*Исследование проведено ИАА "Телеком Дейли" в первой половине декабря в течение десяти рабочих дней. Эксперты агентства проехали более 500 километров в пределах МКАД. Тестирование осуществлялись в движении — в разное время суток, в том числе в период повышенной загрузки. Использовался измерительный комплекс TEMS Investigation (ТЭМС Исследование). C полным текстом можно ознакомиться по ссылке.
** Исследование проводилось компанией DMTEL (ООО "ДМТЕЛ-Сервис") среди операторов большой четверки в Москве в период с 9 по 31 июля 2025 года с помощью критериев, выбранных DMTEL самостоятельно. Ознакомиться с полным текстом исследования можно на сайте компании.
*** Исследование проводилось Информационно-аналитическим агентством "Телеком Дейли" в Московском метрополитене в октябре 2025г. с помощью критериев, выбранных "Телеком Дейли" самостоятельно. Ознакомиться с полным текстом исследования можно на сайте интернет-СМИ "Телеком Дейли" (12+).
Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneTTxxndKvX
 
БилайнВымпелКомМосковская область (Подмосковье)
 
 
