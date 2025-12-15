Рейтинг@Mail.ru
14:21 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/bilayn-2062132775.html
Проекты Билайна отметили Премией Рунета
Проекты Билайна отметили Премией Рунета

© iStock.com / Lemon_tmIT-технологии
IT-технологии - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© iStock.com / Lemon_tm
IT-технологии. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Билайн стал лауреатом Премии Рунета, получив признание экспертного сообщества за проекты в области информационной безопасности, ИТ-образования и социальных технологий, инициативы компании направлены на решение ключевых общественных задач, сообщает пресс-служба оператора.
"Для нас эти награды — подтверждение того, что технологии должны работать на людей. Мы защищаем клиентов от мошенников и одновременно инвестируем в будущее цифровой экономики через образование. Безопасность, развитие и доступ к знаниям — это не разовые проекты, а часть ДНК Билайна. Мы будем и дальше масштабировать эти инициативы, делая технологии по-настоящему полезными для общества", – приводит пресс-служба слова генерального директора Билайна Сергея Анохина.
В номинации "Социальные проекты" победителем стал проект "Геопоиск", реализуемый Билайном совместно с поисково-спасательным отрядом "ЛизаАлерт". Проект направлен на повышение эффективности поисков пропавших людей с использованием цифровых технологий. Совместно с Минцифры РФ прорабатываются механизмы оперативного и правомерного предоставления данных, необходимых для проведения поисково-спасательных операций. Среди предлагаемых мер – создание специальных процессов, регламентов и протоколов передачи информации поисковым отрядам.
В категории "Информационная безопасность" первое место занял проект "Кибербабушка" (18+) – антифрод-решение на базе искусственного интеллекта, защищающее клиентов от телефонного мошенничества. ИИ-ассистент ведет диалог с мошенниками, удерживая их на линии и не давая возможности навредить реальным людям. С января 2025 года антифрод-система Билайна заблокировала более 3,4 миллиарда нежелательных звонков, из которых порядка 646 миллионов были мошенническими.
В номинации "Образование и кадры" первое место получила онлайн-академия "вАЙТИ", запущенная Beeline Cloud. Это бесплатная образовательная платформа для российских ИТ-специалистов, ориентированная на развитие практических навыков в области DevOps (разработка и операции), разработки, информационной безопасности, данных, сетей и инфраструктуры (18+). Сегодня в академии обучаются более 14,6 тысячи человек по всей стране.
В номинации "Здоровье и отдых. ИТ в медицине" лауреатом стал проект Билайн Big Data & AI (команды, развивающей продукты на основе больших данных и ИИ) (18+), использующий аналитические модели и технологии искусственного интеллекта для работы с обезличенными данными. Решения проекта помогают повышать эффективность медицинских и социальных программ, а также способствуют развитию профилактического подхода к здоровью и качеству жизни.
Все упомянутое в тексте ПО: 18+.
Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneTTxxndKU4
 
