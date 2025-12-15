Рейтинг@Mail.ru
18:32 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/bfs-2062211158.html
Компания БФС стала амбассадором стандарта общественного капитала бизнеса
АНО "Общественный капитал" и российский производитель устройств самообслуживания "Банковские и Финансовые Системы", подписали соглашение о сотрудничестве в... РИА Новости, 15.12.2025
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. АНО "Общественный капитал" и российский производитель устройств самообслуживания "Банковские и Финансовые Системы", подписали соглашение о сотрудничестве в вопросах продвижения стандарта общественного капитала, сообщает пресс-служба некоммерческой организации.
Как рассказала глава АНО Асият Багатырова, компания является частью экосистемы ОЭЗ "Технополис Москва" и выполняет важную миссию по обеспечению внутреннего рынка отечественными банкоматами и софтом.
"Компания стремится полностью локализовать свое производство: уже сейчас все выпускаемые устройства на 80% состоят из российских комплектующих", – приводит пресс-служба организации слова Багатыровой.
Она отметила, что технологический суверенитет – одно из приоритетных направлений для укрепления государства, связанное с достижением национальных целей и формированием общественного капитала.
"Кроме того, организация на регулярной основе сотрудничает с "Омским государственным техническим университетом" в сфере поддержки различных акселерационных программ – поддерживает проектные команды и студенческие инициативы вуза. Социальная ответственность БФС проявляется и в активном развитии человеческого капитала, и это касается не только сотрудников, но и членов их семей. Например, если у сотрудника во время работы в организации родился третий или последующий ребенок, ему компенсируют затраты на обучение старших детей в вузах, а для старшеклассников проводят профориентационное тестирование", – рассказала Багатырова.
В качестве амбассадора БФС будет продвигать стандарт общественного капитала бизнеса среди партнеров и контрагентов, давать им рекомендации по вопросам прохождения оценки. Также компания будет делиться собственным опытом внедрения практик развития общественного капитала, рассказывать о результатах, участвовать в профильных мероприятиях и тематических сессиях.
"Подписывая это соглашение, мы не просто формализуем партнерство, а подтверждаем наше стремление развивать передовые технологии, создавать новые возможности для молодежи и поддерживать инициативы, способные развивать будущее нашей страны. Уверен, что наше сотрудничество станет надежной опорой для реализации амбициозных проектов, стимулируя инновации, укрепляя профессиональные сообщества и принося ощутимую пользу обществу", ¬– отметил генеральный директор ООО "Банковские и Финансовые системы" Артем Жилонов.
