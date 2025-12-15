Компания БФС стала амбассадором стандарта общественного капитала бизнеса

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. АНО "Общественный капитал" и российский производитель устройств самообслуживания "Банковские и Финансовые Системы", подписали соглашение о сотрудничестве в вопросах продвижения стандарта общественного капитала, сообщает пресс-служба некоммерческой организации.

Как рассказала глава АНО Асият Багатырова, компания является частью экосистемы ОЭЗ "Технополис Москва" и выполняет важную миссию по обеспечению внутреннего рынка отечественными банкоматами и софтом.

"Компания стремится полностью локализовать свое производство: уже сейчас все выпускаемые устройства на 80% состоят из российских комплектующих", – приводит пресс-служба организации слова Багатыровой.

Она отметила, что технологический суверенитет – одно из приоритетных направлений для укрепления государства, связанное с достижением национальных целей и формированием общественного капитала.

"Кроме того, организация на регулярной основе сотрудничает с "Омским государственным техническим университетом" в сфере поддержки различных акселерационных программ – поддерживает проектные команды и студенческие инициативы вуза. Социальная ответственность БФС проявляется и в активном развитии человеческого капитала, и это касается не только сотрудников, но и членов их семей. Например, если у сотрудника во время работы в организации родился третий или последующий ребенок, ему компенсируют затраты на обучение старших детей в вузах, а для старшеклассников проводят профориентационное тестирование", – рассказала Багатырова.

В качестве амбассадора БФС будет продвигать стандарт общественного капитала бизнеса среди партнеров и контрагентов, давать им рекомендации по вопросам прохождения оценки. Также компания будет делиться собственным опытом внедрения практик развития общественного капитала, рассказывать о результатах, участвовать в профильных мероприятиях и тематических сессиях.