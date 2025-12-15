Рейтинг@Mail.ru
ПВО за час сбила 16 украинских беспилотников
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:54 15.12.2025 (обновлено: 08:56 15.12.2025)
ПВО за час сбила 16 украинских беспилотников
ПВО за час сбила 16 украинских беспилотников
Дежурные средства российской ПВО уничтожили за час 16 украинских беспилотников над Калужской, Брянской, Тамбовской областями, Московским регионом, в том числе... РИА Новости, 15.12.2025
безопасность, россия, москва, тамбовская область, калужская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
ПВО за час сбила 16 украинских беспилотников

МО РФ: силы ПВО с 7:00 до 8:00 мск уничтожили 16 украинских дронов

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили за час 16 украинских беспилотников над Калужской, Брянской, Тамбовской областями, Московским регионом, в том числе три, летевших на Москву, сообщили в Минобороны РФ.
"15 декабря т.г. в период с 7.00 мск до 8.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: шесть БПЛА – над территорией Калужской области, пять БПЛА – над территорией Брянской области, четыре БПЛА – над территорией Московского региона, в том числе три БПЛА, летевших на Москву, и один БПЛА – над территорией Тамбовской области", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
