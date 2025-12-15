ПВО за час сбила 16 украинских беспилотников

https://ria.ru/20251215/bespilotniki-2062041482.html
Дежурные средства российской ПВО уничтожили за час 16 украинских беспилотников над Калужской, Брянской, Тамбовской областями, Московским регионом, в том числе... РИА Новости, 15.12.2025
