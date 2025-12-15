Рейтинг@Mail.ru
Над 11 регионами и Каспийским морем за ночь сбили 130 беспилотников
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:38 15.12.2025 (обновлено: 09:00 15.12.2025)
Над 11 регионами и Каспийским морем за ночь сбили 130 беспилотников
Вооруженные силы за ночь сбили 130 дронов ВСУ над 11 регионами и Каспийским морем, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 15.12.2025
Пункт воздушного наблюдения. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Вооруженные силы за ночь сбили 130 дронов ВСУ над 11 регионами и Каспийским морем, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск до 07:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 130 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.

Бойцы ликвидировали:
  • 38 БПЛА — в Астраханской области;
  • по 25 — в Брянской и над Московским регионом (в том числе 15 летевших на Москву);
  • по восемь — в Белгородской, Ростовской и Калужской областях;
  • шесть — в Тульской;
  • четыре — в Калмыкии;
  • по три — в Курской и Орловской областях;
  • по одному — в Рязанской и над акваторией Каспийского моря.
Позднее Минобороны заявило, что с 7:00 до 8:00 над Калужской, Брянской, Тамбовской областями и Московским регионом сбили еще 16 дронов.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру армия наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКаспийское мореРоссияАстраханская областьРостовская областьВооруженные силы УкраиныБрянская областьБезопасность
 
 
