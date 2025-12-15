Над 11 регионами и Каспийским морем за ночь сбили 130 беспилотников

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Вооруженные силы за ночь сбили 130 дронов ВСУ над 11 регионами и Каспийским морем, сообщили в Минобороны.
«
"В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск до 07:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 130 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.
Бойцы ликвидировали:
- 38 БПЛА — в Астраханской области;
- по 25 — в Брянской и над Московским регионом (в том числе 15 летевших на Москву);
- по восемь — в Белгородской, Ростовской и Калужской областях;
- шесть — в Тульской;
- четыре — в Калмыкии;
- по три — в Курской и Орловской областях;
- по одному — в Рязанской и над акваторией Каспийского моря.
Позднее Минобороны заявило, что с 7:00 до 8:00 над Калужской, Брянской, Тамбовской областями и Московским регионом сбили еще 16 дронов.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру армия наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
