Рейтинг@Mail.ru
Жительницу Белгородской области заподозрили в госизмене - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:05 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/belgorod-2062167146.html
Жительницу Белгородской области заподозрили в госизмене
Жительницу Белгородской области заподозрили в госизмене - РИА Новости, 15.12.2025
Жительницу Белгородской области заподозрили в госизмене
Следственный отдел УФСБ России по Белгородской области возбудил уголовное дело о государственной измене в отношении 34-летней жительницы региона, её подозревают РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T16:05:00+03:00
2025-12-15T16:05:00+03:00
происшествия
россия
белгородская область
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg
https://ria.ru/20251203/kurgan-2059567021.html
https://ria.ru/20251209/sud-2060815540.html
россия
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_ae6c829816c0c378630a80074b1ed1f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, белгородская область, служба безопасности украины
Происшествия, Россия, Белгородская область, Служба безопасности Украины
Жительницу Белгородской области заподозрили в госизмене

Жительницу Белгородской области заподозрили в передаче данных о ВС России СБУ

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники висят на дверной ручке
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Наручники висят на дверной ручке . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 15 дек - РИА Новости. Следственный отдел УФСБ России по Белгородской области возбудил уголовное дело о государственной измене в отношении 34-летней жительницы региона, её подозревают в передаче координат позиций российской армии украинской спецслужбе, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
По данным УФСБ, в декабре 2023 года женщина сама вышла на связь с представителями службы безопасности Украины. Она согласилась тайно сотрудничать с ними, чтобы помогать Украине действовать против безопасности России. Как утверждают в ведомстве, фигурантка со своего мобильного телефона отправляла представителям СБУ географические координаты и фотографии местности с указанием местонахождения одного из подразделений Вооруженных сил РФ. Эти сведения, по версии следствия, могли быть использованы против российских военных.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
В Кургане области задержали подростка по подозрению в госизмене
3 декабря, 17:08
"Следственным отделом УФСБ России по Белгородской области возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении гражданки РФ, жительницы Белгородской области, 1991 г.р., причастной к государственной измене... В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Гражданке вынесена мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что максимальное наказание по данной статье предусматривает пожизненное лишение свободы. Противоправные действия гражданки были своевременно пресечены сотрудниками регионального УФСБ, добавили в пресс-службе.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Жителя Московской области приговорили к 15 годам за госизмену
9 декабря, 14:03
 
ПроисшествияРоссияБелгородская областьСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала