Жительницу Белгородской области заподозрили в госизмене

БЕЛГОРОД, 15 дек - РИА Новости. Следственный отдел УФСБ России по Белгородской области возбудил уголовное дело о государственной измене в отношении 34-летней жительницы региона, её подозревают в передаче координат позиций российской армии украинской спецслужбе, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
По данным УФСБ, в декабре 2023 года женщина сама вышла на связь с представителями службы безопасности Украины. Она согласилась тайно сотрудничать с ними, чтобы помогать Украине действовать против безопасности России. Как утверждают в ведомстве, фигурантка со своего мобильного телефона отправляла представителям СБУ географические координаты и фотографии местности с указанием местонахождения одного из подразделений Вооруженных сил РФ. Эти сведения, по версии следствия, могли быть использованы против российских военных.
"Следственным отделом УФСБ России по Белгородской области возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении гражданки РФ, жительницы Белгородской области, 1991 г.р., причастной к государственной измене... В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Гражданке вынесена мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что максимальное наказание по данной статье предусматривает пожизненное лишение свободы. Противоправные действия гражданки были своевременно пресечены сотрудниками регионального УФСБ, добавили в пресс-службе.
