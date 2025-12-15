Жительницу Белгородской области заподозрили в госизмене

БЕЛГОРОД, 15 дек - РИА Новости. Следственный отдел УФСБ России по Белгородской области возбудил уголовное дело о государственной измене в отношении 34-летней жительницы региона, её подозревают в передаче координат позиций российской армии украинской спецслужбе, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.