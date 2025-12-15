https://ria.ru/20251215/belgorod-2062014444.html
ВСУ нанесли ракетный удар по инфраструктуре Белгорода
ВСУ нанесли ракетный удар по инфраструктуре Белгорода - РИА Новости, 15.12.2025
ВСУ нанесли ракетный удар по инфраструктуре Белгорода
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, предварительно, никто не пострадал, но есть серьезные повреждения инженерной инфраструктуры, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 15.12.2025
белгород
белгородская область
