ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
00:29 15.12.2025 (обновлено: 00:40 15.12.2025)
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду - РИА Новости, 15.12.2025
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, предварительно, никто не пострадал, но есть серьёзные повреждения инженерной инфраструктуры, сообщает губернатор... РИА Новости, 15.12.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгород
белгородская область
происшествия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, предварительно, никто не пострадал, но есть серьёзные повреждения инженерной инфраструктуры, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Враг нанёс ракетный удар по Белгороду. Предварительно, никто не пострадал", - написал он в Telegram-канале.
Серьезные повреждения при обстреле получила инженерная инфраструктура. На месте ЧП работают аварийные и оперативные службы.
Гладков также отметил, что в шести многоквартирных домах и одном частном доме повреждено остекление. Информация о других последствиях уточняется.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
