ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду - РИА Новости, 15.12.2025
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, предварительно, никто не пострадал, но есть серьёзные повреждения инженерной инфраструктуры, сообщает губернатор... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T00:29:00+03:00
2025-12-15T00:29:00+03:00
2025-12-15T00:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгород
белгородская область
2025
Новости
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, предварительно, никто не пострадал