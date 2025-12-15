"Бруклин" разгромил "Милуоки" в матче НБА, Демин набрал 17 очков

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. "Бруклин Нетс" одержал разгромную победу над "Милуоки Бакс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Нью-Йорке завершилась со счетом 127:82 (37:25, 28:23, 34:23, 28:11). Самым результативным игроком матча стал защитник "Милуоки" Гэри Трент, который набрал 20 очков. Вторым стал российский защитник "Бруклина" Егор Демин, в активе которого 17 очков, по три подбора и передачи, два перехвата и один блокшот за почти 26 минут на площадке.
15 декабря 2025 • начало в 02:00
Завершен
"Бруклин" (7 побед, 18 поражений) занимает 13-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции, где "Милуоки" (11 побед, 16 поражений) располагается на десятом месте.
Результаты других матчей:
- "Кливленд Кавальерс" - "Шарлотт Хорнетс" - 111:119;
- "Индиана Пэйсерс" - "Вашингтон Уизардс" - 89:108;
- "Атланта Хокс" - "Филадельфия Севенти Сиксерс" - 120:117;
- "Миннесота Тимбервулвз" - "Сакраменто Кингз" - 117:103;
- "Чикаго Буллз" - "Нью-Орлеан Пеликанс" - 104:114;
- "Финикс Санс" - "Лос-Анджелес Лейкерс" - 114:116;
- "Портленд Трэйл Блэйзерс" - "Голден Стейт Уорриорз" - 136:131.
