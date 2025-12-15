Рейтинг@Mail.ru
"Бруклин" разгромил "Милуоки" в матче НБА, Демин набрал 17 очков
Баскетбол
 
08:35 15.12.2025 (обновлено: 08:58 15.12.2025)
"Бруклин" разгромил "Милуоки" в матче НБА, Демин набрал 17 очков
"Бруклин" разгромил "Милуоки" в матче НБА, Демин набрал 17 очков
"Бруклин Нетс" одержал разгромную победу над "Милуоки Бакс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 15.12.2025
/20251213/basketbol-2061803440.html
"Бруклин" разгромил "Милуоки" в матче НБА, Демин набрал 17 очков

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. "Бруклин Нетс" одержал разгромную победу над "Милуоки Бакс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Нью-Йорке завершилась со счетом 127:82 (37:25, 28:23, 34:23, 28:11). Самым результативным игроком матча стал защитник "Милуоки" Гэри Трент, который набрал 20 очков. Вторым стал российский защитник "Бруклина" Егор Демин, в активе которого 17 очков, по три подбора и передачи, два перехвата и один блокшот за почти 26 минут на площадке.
НБА
15 декабря 2025 • начало в 02:00
Завершен
Бруклин
127 : 82
Милуоки
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Бруклин" (7 побед, 18 поражений) занимает 13-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции, где "Милуоки" (11 побед, 16 поражений) располагается на десятом месте.

Результаты других матчей:

Баскетбол
 
Матч-центр
 
