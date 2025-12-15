В Башкирии четыре ребенка отравились во время тренировки в бассейне

УФА, 15 дек - РИА Новости. Четыре ребенка отравились парами хлора в бассейне в башкирском Янауле во время тренировки, Четыре ребенка отравились парами хлора в бассейне в башкирском Янауле во время тренировки, сообщает прокуратура Башкирии.

По информации региональной прокуратуры, в Янауле вечером 12 декабря две группы детей 2017 и 2018 года рождения занимались плаванием.

"В момент тренировки произошел несанкционированный выброс паров хлора. В результате дети почувствовали недомогание и им потребовалась помощь. В настоящее время четверо несовершеннолетних находятся под наблюдением врачей, их состояние оценивается как удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале сообщил, что дети поступили в Янаульскую центральную районную больницу.