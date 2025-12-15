https://ria.ru/20251215/bashkirija-2062070002.html
В Башкирии четыре ребенка отравились во время тренировки в бассейне
В Башкирии четыре ребенка отравились во время тренировки в бассейне - РИА Новости, 15.12.2025
В Башкирии четыре ребенка отравились во время тренировки в бассейне
Четыре ребенка отравились парами хлора в бассейне в башкирском Янауле во время тренировки, сообщает прокуратура Башкирии. РИА Новости, 15.12.2025
янаул
В Башкирии четыре ребенка отравились во время тренировки в бассейне
В Янауле четыре ребенка отравились хлором во время тренировки в бассейне
УФА, 15 дек - РИА Новости.
Четыре ребенка отравились парами хлора в бассейне в башкирском Янауле во время тренировки, сообщает
прокуратура Башкирии.
По информации региональной прокуратуры, в Янауле
вечером 12 декабря две группы детей 2017 и 2018 года рождения занимались плаванием.
"В момент тренировки произошел несанкционированный выброс паров хлора. В результате дети почувствовали недомогание и им потребовалась помощь. В настоящее время четверо несовершеннолетних находятся под наблюдением врачей, их состояние оценивается как удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале сообщил, что дети поступили в Янаульскую центральную районную больницу.
"Дети попали в больницу после посещения бассейна. Их госпитализировали в реанимацию, а на следующий день перевели в педиатрическое отделение. Сейчас они находятся в удовлетворительном состоянии и готовятся на выписку", - рассказал министр.