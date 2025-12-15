Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Балицкий рассказал о состоянии пострадавшего от удара ВСУ льва

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Лев, пострадавший от удара ВСУ по зоопарку в Васильевке Запорожской области, находится в стрессе, состояние хищника оценивается как стабильное, Лев, пострадавший от удара ВСУ по зоопарку в Васильевке Запорожской области, находится в стрессе, состояние хищника оценивается как стабильное, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

В субботу Балицкий сообщал, что ВСУ с помощью дронов атаковали зоопарк в Васильевском районе Запорожской области , разрушена часть вольеров, предварительно было известно о ранении льва осколками. Позже хозяин Васильевского зоопарка Александр Пылышенко проинформировал РИА Новости, что пострадавший лев выжил, получив контузию.

"Состояние льва специалисты оценивают как стабильное, он уже ест, но еще находится в стрессе", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, после атаки территория зоопарка существенно пострадала.