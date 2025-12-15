Рейтинг@Mail.ru
Балицкий рассказал о состоянии пострадавшего от удара ВСУ льва - РИА Новости, 15.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
17:28 15.12.2025
Балицкий рассказал о состоянии пострадавшего от удара ВСУ льва
Балицкий рассказал о состоянии пострадавшего от удара ВСУ льва
Лев, пострадавший от удара ВСУ по зоопарку в Васильевке Запорожской области, находится в стрессе, состояние хищника оценивается как стабильное, сообщил... РИА Новости, 15.12.2025
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
запорожская область
Новости
Лев Нео, раненный дроном ВСУ, идет на поправку
Лев, пострадавший при ударе украинского беспилотника по зоопарку в Васильевке в Запорожской области, выжил, отделавшись контузией, и сейчас самостоятельно ходит, сообщил РИА Новости хозяин Васильевского зоопарка Александр Пылышенко
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Лев, пострадавший от удара ВСУ по зоопарку в Васильевке Запорожской области, находится в стрессе, состояние хищника оценивается как стабильное, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
В субботу Балицкий сообщал, что ВСУ с помощью дронов атаковали зоопарк в Васильевском районе Запорожской области, разрушена часть вольеров, предварительно было известно о ранении льва осколками. Позже хозяин Васильевского зоопарка Александр Пылышенко проинформировал РИА Новости, что пострадавший лев выжил, получив контузию.
ВСУ с помощью дронов атаковали зоопарк в Васильевском районе Запорожской области - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Владелец зоопарка в Запорожской области назвал виновных в ранении льва
15:41
"Состояние льва специалисты оценивают как стабильное, он уже ест, но еще находится в стрессе", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, после атаки территория зоопарка существенно пострадала.
"Пострадал вольер, где содержались лев и тигры, сейчас они находятся в зимовниках", - добавил губернатор.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
Запорожская область
Евгений Балицкий
Вооруженные силы Украины
 
 
