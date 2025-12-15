https://ria.ru/20251215/balitskij-2062190747.html
Балицкий рассказал о состоянии пострадавшего от удара ВСУ льва
Балицкий рассказал о состоянии пострадавшего от удара ВСУ льва - РИА Новости, 15.12.2025
Балицкий рассказал о состоянии пострадавшего от удара ВСУ льва
Лев, пострадавший от удара ВСУ по зоопарку в Васильевке Запорожской области, находится в стрессе, состояние хищника оценивается как стабильное, сообщил... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T17:28:00+03:00
2025-12-15T17:28:00+03:00
2025-12-15T17:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062151995_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4a4d65b837a6b52fef78eb9a75ec47ba.jpg
https://ria.ru/20251215/lev-2062161857.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062151995_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ebf47f3b6560abf21367f351b2ef4c5e.jpg
Лев Нео, раненный дроном ВСУ, идет на поправку
Лев, пострадавший при ударе украинского беспилотника по зоопарку в Васильевке в Запорожской области, выжил, отделавшись контузией, и сейчас самостоятельно ходит, сообщил РИА Новости хозяин Васильевского зоопарка Александр Пылышенко
2025-12-15T17:28
true
PT0M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
Балицкий рассказал о состоянии пострадавшего от удара ВСУ льва
Балицкий: пострадавший от атаки ВСУ лев находится в стрессе