Балицкий заявил о серьезных потерях ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 15.12.2025
16:13 15.12.2025
Балицкий заявил о серьезных потерях ВСУ в Запорожской области
Российские войска продвигаются по всем фронтам, противник несет серьезные потери в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 15.12.2025
безопасность
запорожская область
евгений балицкий
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность, запорожская область, евгений балицкий, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Безопасность, Запорожская область, Евгений Балицкий, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Российские войска продвигаются по всем фронтам, противник несет серьезные потери в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Противник понес серьезные потери как в живой силе, так и в технике. Наши подразделения продолжают продвижение по всем фронтам", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.

Минобороны РФ 14 декабря сообщило, что подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Варваровка Запорожской области. Это стало одним из этапов завершения зачистки восточного берега реки Гайчур и улучшило тактическое положение подразделений группировки "Восток" на данном участке, создав условия для дальнейших действий в Запорожской области. Также подразделения "Днепра" нанесли поражение формированиям ВСУ районах населенных пунктов Разумовка, Новоандреевка Запорожской области.
Освобождение Варваровки в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Бойцы "Востока" освободили Варваровку в Запорожской области
БезопасностьЗапорожская областьЕвгений БалицкийМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
