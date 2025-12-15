Рейтинг@Mail.ru
Россиянка погибла из-за наводнений на Бали - РИА Новости, 15.12.2025
20:48 15.12.2025
Россиянка погибла из-за наводнений на Бали
Россиянка погибла из-за наводнений на Бали - РИА Новости, 15.12.2025
Россиянка погибла из-за наводнений на Бали
Гражданка России погибла из-за наводнений на индонезийском острове Бали, её унесло паводком, сообщила индонезийская полиция. РИА Новости, 15.12.2025
Россиянка погибла из-за наводнений на Бали

На Бали из-за наводнений погибла россиянка, ее унесло паводком

ДЖАКАРТА, 15 дек - РИА Новости. Гражданка России погибла из-за наводнений на индонезийском острове Бали, её унесло паводком, сообщила индонезийская полиция.
Наводнения на Бали произошли из-за сильных дождей. Особенно пострадали район Бадунг и город Денпасар.
Глава полиции округа Бадунг Ариф Батубара сообщил, что погибшая от наводнения иностранка была идентифицирована как 30-летняя гражданка России. Предположительно, россиянка потеряла управление скутером, пытаясь проехать через затопленный участок.
"Женщину вместе с транспортным средством унесло течением под мост. Мы провели все необходимые процедуры и координировали действия с соответствующими ведомствами и консульской службой", — заявил журналистам начальник полиции Бадунга.
Он призвал жителей проявлять повышенную осторожность во время сильных дождей.
"Мы настоятельно рекомендуем не пытаться пересекать дороги или мосты, затопленные паводком. Безопасность должна быть главным приоритетом", — подчеркнул Батубара.
В миреРоссияБалиДенпасар
 
 
