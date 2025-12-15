Рейтинг@Mail.ru
Автоматизация производственных процессов полезна, заявил Мишустин - РИА Новости, 15.12.2025
14:38 15.12.2025 (обновлено: 14:58 15.12.2025)
Автоматизация производственных процессов полезна, заявил Мишустин
Автоматизация производственных процессов полезна, но практические навыки, работа руками дают возможность получить новый уровень владения профессией, отметил... РИА Новости, 15.12.2025
россия, михаил мишустин, общество
Россия, Михаил Мишустин, Общество
Автоматизация производственных процессов полезна, заявил Мишустин

Премьер-министр Михаил Мишустин в Центре практической подготовки для машиностроения в Москве. 15 декабря 2025
Премьер-министр Михаил Мишустин в Центре практической подготовки для машиностроения в Москве. 15 декабря 2025
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Автоматизация производственных процессов полезна, но практические навыки, работа руками дают возможность получить новый уровень владения профессией, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава правительства в понедельник посетил новый центр практической подготовки для машиностроения на базе ОЭЗ "Технополис Москва". Премьер ознакомился с работой мастерских, где размещены фрезерные и токарные станки, а также заглянул в лабораторию черчения, где немного пообщался с учащимися.
"Ребята, как это знакомо. Автоматизация - это прекрасно, когда кто-то очень умный создал программу, которую несколько потом профессиональных ребят знают. Но когда руками человек учится работать, когда он осваивает и черчение, и начертательную геометрию, и потом расчеты, конечно, это другой уровень владения профессией", - отметил Мишустин.
