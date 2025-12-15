Автоматизация производственных процессов полезна, заявил Мишустин

https://ria.ru/20251215/avtomatizatsija-2062143050.html
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Автоматизация производственных процессов полезна, но практические навыки, работа руками дают возможность получить новый уровень владения профессией, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава правительства в понедельник посетил новый центр практической подготовки для машиностроения на базе ОЭЗ "Технополис Москва". Премьер ознакомился с работой мастерских, где размещены фрезерные и токарные станки, а также заглянул в лабораторию черчения, где немного пообщался с учащимися.
"Ребята, как это знакомо. Автоматизация - это прекрасно, когда кто-то очень умный создал программу, которую несколько потом профессиональных ребят знают. Но когда руками человек учится работать, когда он осваивает и черчение, и начертательную геометрию, и потом расчеты, конечно, это другой уровень владения профессией", - отметил Мишустин
