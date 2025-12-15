Рейтинг@Mail.ru
Премьер Австралии заявил о готовности ужесточить законы об оружии - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:11 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/avstraliya-2062034976.html
Премьер Австралии заявил о готовности ужесточить законы об оружии
Премьер Австралии заявил о готовности ужесточить законы об оружии - РИА Новости, 15.12.2025
Премьер Австралии заявил о готовности ужесточить законы об оружии
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил о готовности правительства ужесточить законы об оружии в стране после теракта. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T07:11:00+03:00
2025-12-15T07:11:00+03:00
в мире
австралия
новый южный уэльс
энтони альбанезе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959130564_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_9d9f37871e6b5d5dec0d2549f4093fbd.jpg
https://ria.ru/20251215/sidney-2062034283.html
https://ria.ru/20251215/sidney-2062025905.html
австралия
новый южный уэльс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959130564_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1f34cea2f96e03b01fa1f8fa11fc6087.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, австралия, новый южный уэльс, энтони альбанезе
В мире, Австралия, Новый Южный Уэльс, Энтони Альбанезе
Премьер Австралии заявил о готовности ужесточить законы об оружии

Премьер Австралии заявил о готовности ужесточить законы об оружии после теракта

© AP Photo / Rick RycroftПолиция в Австралии
Полиция в Австралии - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© AP Photo / Rick Rycroft
Полиция в Австралии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил о готовности правительства ужесточить законы об оружии в стране после теракта.
"Правительство готово предпринять любые необходимые меры. Включая необходимость более жестких законов, касающихся оружия", - приводит его слова агентство Рейтер.
Автомобили скорой помощи на месте массовой стрельбы на пляже Бондай в Сиднее - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
На мусульманском кладбище в Сиднее нашли свиные головы, пишут СМИ
07:00
Премьер отметил, что количество оружия, которым может владеть один человек, может быть ограничено, ограничения также могут коснуться лицензий на владение оружием.
В воскресенье злоумышленники открыли огонь по людям на сиднейском пляже Бондай. По данным полиции штата Новый Южный Уэльс, это были двое мужчин 50 и 24 лет, которые приходятся друг другу отцом и сыном. В результате стрельбы 16 человек, в том числе и один из нападавших, погибли, 40 пострадали. Израильская гостелерадиокомпания Kan уточнила, что стрельба произошла во время церемонии зажигания ханукальных свечей, на которую собрались многие представители местной еврейской общины. Как позднее сообщила полиция провинции, два активированных самодельных взрывных устройства были изъяты с места теракта и впоследствии обезврежены саперами.
Полиция на месте стрельбы на пляже Бондай в Сиднее - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Подозреваемый в теракте в Сиднее попадал в поле зрения спецслужб
04:06
 
В миреАвстралияНовый Южный УэльсЭнтони Альбанезе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала