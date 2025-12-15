Премьер Австралии заявил о готовности ужесточить законы об оружии

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил о готовности правительства ужесточить законы об оружии в стране после теракта.
"Правительство готово предпринять любые необходимые меры. Включая необходимость более жестких законов, касающихся оружия", - приводит его слова агентство Рейтер.
Премьер отметил, что количество оружия, которым может владеть один человек, может быть ограничено, ограничения также могут коснуться лицензий на владение оружием.
В воскресенье злоумышленники открыли огонь по людям на сиднейском пляже Бондай. По данным полиции штата Новый Южный Уэльс, это были двое мужчин 50 и 24 лет, которые приходятся друг другу отцом и сыном. В результате стрельбы 16 человек, в том числе и один из нападавших, погибли, 40 пострадали. Израильская гостелерадиокомпания Kan уточнила, что стрельба произошла во время церемонии зажигания ханукальных свечей, на которую собрались многие представители местной еврейской общины. Как позднее сообщила полиция провинции, два активированных самодельных взрывных устройства были изъяты с места теракта и впоследствии обезврежены саперами.