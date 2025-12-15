В Австралии в знак скорби о жертвах теракта в Сиднее приспустят флаги

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Флаги Австралии в понедельник будут приспущены властями в знак скорби о жертвах теракта в Сиднее, сообщил офис премьер-министра страны Энтони Альбанезе.
"В знак траура и уважения, а также в соответствии с протоколом, австралийский национальный флаг должен быть приспущен в понедельник, 15 декабря 2025 года, на всех зданиях и учреждениях, занимаемых австралийскими правительственными и связанными с ними ведомствами. Другие организации также могут принять участие", - говорится в заявлении на официальном портале офиса.
В воскресенье несколько злоумышленников открыли огонь по людям на сиднейском пляже Бондай. По данным полиции штата Новый Южный Уэльс, в результате стрельбы 16 человек погибли, 40 пострадали. Израильская гостелерадиокомпания Kan уточнила, что стрельба произошла во время церемонии зажигания ханукальных свечей, на которую собрались многие представители местной еврейской общины. По сведениям австралийского телеканала ABC, на месте теракта обнаружили самодельное взрывное устройство.
