В Австралии в знак скорби о жертвах теракта в Сиднее приспустят флаги - РИА Новости, 15.12.2025
00:46 15.12.2025
В Австралии в знак скорби о жертвах теракта в Сиднее приспустят флаги
В Австралии в знак скорби о жертвах теракта в Сиднее приспустят флаги - РИА Новости, 15.12.2025
В Австралии в знак скорби о жертвах теракта в Сиднее приспустят флаги
Флаги Австралии в понедельник будут приспущены властями в знак скорби о жертвах теракта в Сиднее, сообщил офис премьер-министра страны Энтони Альбанезе. РИА Новости, 15.12.2025
в мире
австралия
сидней
новый южный уэльс
энтони альбанезе
австралия
сидней
новый южный уэльс
в мире, австралия, сидней, новый южный уэльс, энтони альбанезе
В мире, Австралия, Сидней, Новый Южный Уэльс, Энтони Альбанезе
В Австралии в знак скорби о жертвах теракта в Сиднее приспустят флаги

В Австралии в знак траура и скорби о жертвах теракта в Сиднее приспустят флаги

Полиция на месте стрельбы на пляже Бондай в Сиднее
Полиция на месте стрельбы на пляже Бондай в Сиднее - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© AP Photo / Mark Baker
Полиция на месте стрельбы на пляже Бондай в Сиднее. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Флаги Австралии в понедельник будут приспущены властями в знак скорби о жертвах теракта в Сиднее, сообщил офис премьер-министра страны Энтони Альбанезе.
"В знак траура и уважения, а также в соответствии с протоколом, австралийский национальный флаг должен быть приспущен в понедельник, 15 декабря 2025 года, на всех зданиях и учреждениях, занимаемых австралийскими правительственными и связанными с ними ведомствами. Другие организации также могут принять участие", - говорится в заявлении на официальном портале офиса.
В воскресенье несколько злоумышленников открыли огонь по людям на сиднейском пляже Бондай. По данным полиции штата Новый Южный Уэльс, в результате стрельбы 16 человек погибли, 40 пострадали. Израильская гостелерадиокомпания Kan уточнила, что стрельба произошла во время церемонии зажигания ханукальных свечей, на которую собрались многие представители местной еврейской общины. По сведениям австралийского телеканала ABC, на месте теракта обнаружили самодельное взрывное устройство.
Полиция на месте стрельбы на пляже Бондай в Сиднее - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
В Австралии назвали цель теракта на пляже Бондай
Вчера, 15:23
 
В миреАвстралияСиднейНовый Южный УэльсЭнтони Альбанезе
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
