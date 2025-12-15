https://ria.ru/20251215/aviakompanija-2062063378.html
"Победа" разрешила перевозить питомцев в салоне самолета
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости.
Авиакомпания "Победа" разрешила
перевозить домашних животных в салоне самолета.
"Победа запустила новую дополнительную услугу для клиентов — возможность перевозить питомца на соседнем кресле", — говорится в релизе.
Приобрести услугу "Питомец на кресле" можно только при покупке билета, стоимость начинается от 4999 рублей.
Животное должно находиться в переноске, их общий вес не должен превышать 15 килограммов. Поставить переноску можно будет на месте у иллюминатора, а сопровождающий пассажир должен будет лететь посередине.
"Победа" — российский лоукостер, входит в группу "Аэрофлот
". Парк состоит из самолетов Boeing.