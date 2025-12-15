Рейтинг@Mail.ru
Ростов-на-Дону подвергся массированной атаке БПЛА
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:57 15.12.2025 (обновлено: 07:01 15.12.2025)
Ростов-на-Дону подвергся массированной атаке БПЛА
Ростов-на-Дону подвергся массированной атаке БПЛА - РИА Новости, 15.12.2025
Ростов-на-Дону подвергся массированной атаке БПЛА
Массированной атаке БПЛА подверглись Ростов-на-Дону и несколько районов Ростовской области, есть материальный ущерб, сообщает губернатор Юрий Слюсарь
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
Ростов-на-Дону подвергся массированной атаке БПЛА

Несколько районов Ростовской области и Ростов-на-Дону были атакованы БПЛА

Военнослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор-М2У"
Военнослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор-М2У". Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Массированной атаке БПЛА подверглись Ростов-на-Дону и несколько районов Ростовской области, есть материальный ущерб, сообщает губернатор Юрий Слюсарь
"Минувшей ночью массированной атаке БПЛА подверглись Ростов, Каменск, Новошахтинск, Каменский, Миллеровский, Чертковский, Белокалитвинский, Шолоховский, Тацинский, Тарасовский, Морозовский и Константиновский районы", - написал он в Telegram-канале.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
"Полный крах". На Западе набросились на Киев из-за произошедшего в зоне СВО
12 декабря, 16:56
12 декабря, 16:56
Пострадавших в результате атак нет. В областном центре, Каменске, Каменском и Тарасовском районах имеются повреждения.
В Ростове-на-Дону загорелись две легковушки, пострадал пытавшийся их тушить хозяин. Также повреждена крыша частного дома.
В поселке Деркул Тарасовского района также повреждена крыша частного дома. Фрагменты беспилотников упали в дворах частных домов в хуторе Нижнемитякин Тарасовского района, в Старой Станице и Малой Каменке Каменского района, в микрорайоне Каменска, в ряде строений частично повреждено остекление.
Жителям, чьим домам нанесен ущерб, будет оказана помощь, заверил Слюсарь.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру армия наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
