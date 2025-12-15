Посол Филиппин рассказал о росте торговли России со странами АСЕАН

МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Сотрудничество России со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) расширяется: за восемь месяцев нынешнего года торговля между РФ и государствами-членами ассоциации выросла почти на 32%, произошло это благодаря взаимодействию в таких областях, как энергетика, сельское хозяйство, цифровые технологии, заявил РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол Республики Филиппины в России, председатель Московского комитета АСЕАН Игорь Байлен.

"Я только что вступил в должность председателя Московского комитета АСЕАН, потому что Филиппины будут председательствовать в ассоциации в 2026 году. Тема нашего председательства – "Вместе определяя наше будущее", - сказал он.

Произошло это, по его словам, "благодаря взаимодействию в энергетике, сельском хозяйстве, цифровых технологиях и логистике, а также планам создания новых транспортных коридоров и новой 10-летней стратегии сотрудничества для дальнейшего увеличения торговли по самому широкому спектру, а не только в энергетической сфере".