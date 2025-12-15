https://ria.ru/20251215/asean-2062144890.html
Посол Филиппин рассказал о росте торговли России со странами АСЕАН
Посол Филиппин рассказал о росте торговли России со странами АСЕАН - РИА Новости, 15.12.2025
Посол Филиппин рассказал о росте торговли России со странами АСЕАН
Сотрудничество России со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) расширяется: за восемь месяцев нынешнего года торговля между РФ и... РИА Новости, 15.12.2025
россия
филиппины
юго-восточная азия
игорь байлен (посол филиппин в россии)
экономика
россия, филиппины, юго-восточная азия, игорь байлен (посол филиппин в россии), экономика
Россия, Филиппины, Юго-Восточная Азия, Игорь Байлен (посол Филиппин в России), Экономика
Посол Филиппин рассказал о росте торговли России со странами АСЕАН
РИА Новости: торговля России со странами АСЕАН выросла на 32% за 8 месяцев
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Сотрудничество России со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) расширяется: за восемь месяцев нынешнего года торговля между РФ и государствами-членами ассоциации выросла почти на 32%, произошло это благодаря взаимодействию в таких областях, как энергетика, сельское хозяйство, цифровые технологии, заявил РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол Республики Филиппины в России, председатель Московского комитета АСЕАН Игорь Байлен.
"Я только что вступил в должность председателя Московского комитета АСЕАН, потому что Филиппины будут председательствовать в ассоциации в 2026 году. Тема нашего председательства – "Вместе определяя наше будущее", - сказал он.
"Интерес России
к Юго-Восточной Азии
и государствам-членам АСЕАН продолжает расти. За первые восемь месяцев 2025 года торговля между Россией и АСЕАН выросла почти на треть, или 32%", - добавил собеседник агентства.
Произошло это, по его словам, "благодаря взаимодействию в энергетике, сельском хозяйстве, цифровых технологиях и логистике, а также планам создания новых транспортных коридоров и новой 10-летней стратегии сотрудничества для дальнейшего увеличения торговли по самому широкому спектру, а не только в энергетической сфере".
Посол напомнил, что рынок АСЕАН, где проживает 700 миллионов человек, станет четвертой экономикой в мире к 2030 году. "В качестве председателя АСЕАН Филиппины
стремятся развивать и расширять наше сотрудничество с Россией и Евразией", - заключил Байлен
