Посол Филиппин рассказал о росте торговли России со странами АСЕАН - РИА Новости, 15.12.2025
14:44 15.12.2025
Посол Филиппин рассказал о росте торговли России со странами АСЕАН
Символика 47-ого саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии
Символика 47-ого саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Сотрудничество России со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) расширяется: за восемь месяцев нынешнего года торговля между РФ и государствами-членами ассоциации выросла почти на 32%, произошло это благодаря взаимодействию в таких областях, как энергетика, сельское хозяйство, цифровые технологии, заявил РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол Республики Филиппины в России, председатель Московского комитета АСЕАН Игорь Байлен.
"Я только что вступил в должность председателя Московского комитета АСЕАН, потому что Филиппины будут председательствовать в ассоциации в 2026 году. Тема нашего председательства – "Вместе определяя наше будущее", - сказал он.
"Интерес России к Юго-Восточной Азии и государствам-членам АСЕАН продолжает расти. За первые восемь месяцев 2025 года торговля между Россией и АСЕАН выросла почти на треть, или 32%", - добавил собеседник агентства.
Произошло это, по его словам, "благодаря взаимодействию в энергетике, сельском хозяйстве, цифровых технологиях и логистике, а также планам создания новых транспортных коридоров и новой 10-летней стратегии сотрудничества для дальнейшего увеличения торговли по самому широкому спектру, а не только в энергетической сфере".
Посол напомнил, что рынок АСЕАН, где проживает 700 миллионов человек, станет четвертой экономикой в мире к 2030 году. "В качестве председателя АСЕАН Филиппины стремятся развивать и расширять наше сотрудничество с Россией и Евразией", - заключил Байлен.
