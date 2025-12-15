Сирийская армия обстреляла патруль ливанской армии

БЕЙРУТ, 15 дек - РИА Новости. Патруль ливанской армии подвергся обстрелу с сирийской стороны, военнослужащие открыли ответный огонь, говорится в заявлении армии Ливана.
"Во время выполнения подразделением армии патрульного задания в районе аль-Мушаррафа - Хермель оно подверглось обстрелу с сирийской стороны и ответило по источникам огня, при этом среди военнослужащих пострадавших нет", - говорится в заявлении.
В коммюнике отмечается, что после инцидента были проведены контакты между армией и сирийскими властями, и обстановка вернулась в нормальное русло.
Министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани во время визита в Ливан 6 октября заявил, что сирийское государство работает над восстановлением отношений с Ливаном на основе взаимных интересов и политики добрососедства, выразив стремление "преодолеть ошибки прошлого между двумя странами, жертвами которых были и мы". Министр отметил, что Сирия переживает этап восстановления и реконструкции, что должно положительно отразиться и на Ливане.