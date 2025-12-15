Рейтинг@Mail.ru
Сирийская армия обстреляла патруль ливанской армии - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:33 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/armija-2062018233.html
Сирийская армия обстреляла патруль ливанской армии
Сирийская армия обстреляла патруль ливанской армии - РИА Новости, 15.12.2025
Сирийская армия обстреляла патруль ливанской армии
Патруль ливанской армии подвергся обстрелу с сирийской стороны, военнослужащие открыли ответный огонь, говорится в заявлении армии Ливана. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T01:33:00+03:00
2025-12-15T01:33:00+03:00
в мире
ливан
сирия
хермель
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986866253_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_27910d3f7a94961399ff05bfc1537aa2.jpg
https://ria.ru/20250318/sirija-2005608670.html
https://ria.ru/20251214/siriya-2062009101.html
ливан
сирия
хермель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986866253_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_a7c10dc306e4b77cdfa36aab1be69c35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливан, сирия, хермель, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Ливан, Сирия, Хермель, Обострение палестино-израильского конфликта
Сирийская армия обстреляла патруль ливанской армии

Между сирийскими и ливанскими военными произошло боестолкновение

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие сирийской армии
Военнослужащие сирийской армии - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Военнослужащие сирийской армии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЙРУТ, 15 дек - РИА Новости. Патруль ливанской армии подвергся обстрелу с сирийской стороны, военнослужащие открыли ответный огонь, говорится в заявлении армии Ливана.
"Во время выполнения подразделением армии патрульного задания в районе аль-Мушаррафа - Хермель оно подверглось обстрелу с сирийской стороны и ответило по источникам огня, при этом среди военнослужащих пострадавших нет", - говорится в заявлении.
Бойцы сирийских сил безопасности в Латакии, Сирия - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Сирия и Ливан договорились о прекращении огня на границе
18 марта, 00:28
В коммюнике отмечается, что после инцидента были проведены контакты между армией и сирийскими властями, и обстановка вернулась в нормальное русло.
Министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани во время визита в Ливан 6 октября заявил, что сирийское государство работает над восстановлением отношений с Ливаном на основе взаимных интересов и политики добрососедства, выразив стремление "преодолеть ошибки прошлого между двумя странами, жертвами которых были и мы". Министр отметил, что Сирия переживает этап восстановления и реконструкции, что должно положительно отразиться и на Ливане.
Боец сирийской армии - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
В Сирии четыре силовика погибли при атаке боевиков, сообщают СМИ
Вчера, 22:42
 
В миреЛиванСирияХермельОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала