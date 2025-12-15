Выставка "Арктика. Полюс цвета" открылась в Третьяковской галерее

Выставка "Арктика. Полюс цвета" во время пресс-показа в Третьяковской галерее на Кадашевской набережной в Москве

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Открытие выставки "Арктика. Полюс цвета", приуроченной к 500-летию освоения Россией Северного морского пути, состоялось в Государственной Третьяковской галерее в пятницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе галереи.

« "Государственная Третьяковская галерея представляет масштабный выставочный проект "Арктика. Полюс цвета", приуроченный к 500-летию освоения Россией Северного морского пути. Экспозиция охватывает период с XVIII века до наших дней и отражает эволюцию художественного осмысления северных широт в российском искусстве: от романтизированных образов первооткрывателей до документальных свидетельств освоения региона и современных творческих интерпретаций", - говорится в сообщении.

На выставке представлено более 130 произведений разных жанров и техник: живопись, графика, скульптура, фотография и мультимедийные инсталляции. Особое внимание уделяется творчеству ненецких художников Тыко Вылки и Константина Панкова, в их работах - самобытный взгляд на Арктику.

Как отметили в пресс-службе, в состав экспозиции входят работы первых художников-путешественников по Арктике и современных живописцев, а также произведения советских творцов. Представление советского человека об арктическом регионе перешло от страха перед грозными территориями к восхищению этим удивительным местом благодаря их творчеству.

« "Экспозиция охватывает длинную историю советского изучения Севера: от первых художников-полярников (Климент Редько, Фёдор Решетников, Митрофан Берингов, Игорь Рубан) до энтузиастов второй половины ХХ века (Александр и Пётр Смолины, Андрей Яковлев, Александр Шумилкин, Айли Винт)", - сообщили в пресс-службе.

Арктика стала главной темой творчества русского художника и путешественника Александра Борисова, ученика Ивана Шишкина и Архипа Куинджи, который совершил множество экспедиций: на Новую Землю, в Печорский край и на остров Вайгач. Более 50 его работ, написанных во время первого путешествия на Новую Землю, сразу были куплены основателем Третьяковской галереи - Павлом Третьяковым.

« "Его картины не только создают художественный образ этого края, но и служат важным документальным свидетельством. Выставка представит свыше 20 произведений автора преимущественно из собрания Третьяковской галереи", - говорится в сообщении.

Одно из лучших собраний работ Константина Коровина хранится в Третьяковской галерее, он создал монументальные панно для павильона Крайнего Севера и для Всемирной выставки в Париже.

"Панно "Северное сияние", поступившее в собрание в 1961 году, было впервые отреставрировано, и теперь займет место в экспозиции", - отметили в пресс-службе.

Выставка совместит художественный и научный подходы, дополнением для посетителей станет образовательная программа.