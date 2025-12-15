Рейтинг@Mail.ru
Выставка "Арктика. Полюс цвета" открылась в Третьяковской галерее - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип проекта Музейные маршруты России - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
Музейные маршруты России
 
12:32 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/arktikatretyakovka-2062095416.html
Выставка "Арктика. Полюс цвета" открылась в Третьяковской галерее
Выставка "Арктика. Полюс цвета" открылась в Третьяковской галерее - РИА Новости, 15.12.2025
Выставка "Арктика. Полюс цвета" открылась в Третьяковской галерее
Открытие выставки "Арктика. Полюс цвета", приуроченной к 500-летию освоения Россией Северного морского пути, состоялось в Государственной Третьяковской галерее... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T12:32:00+03:00
2025-12-15T12:32:00+03:00
музейные маршруты россии
россия
арктика
иван шишкин
архип куинджи
третьяковская галерея
москва
выставки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062102903_0:151:3104:1897_1920x0_80_0_0_63054dc8ee5f5e5030f0783477bb1960.jpg
https://ria.ru/20251014/kazakhstaniskusstvo-2048115461.html
россия
арктика
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062102903_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_09c2b893f74fe93d40c2363894c6f230.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, арктика, иван шишкин, архип куинджи, третьяковская галерея, москва, выставки, музеи, развлечения
Музейные маршруты России, Россия, Арктика, Иван Шишкин, Архип Куинджи, Третьяковская галерея, Москва, Выставки, Музеи, Развлечения

Выставка "Арктика. Полюс цвета" открылась в Третьяковской галерее

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВыставка "Арктика. Полюс цвета" во время пресс-показа в Третьяковской галерее на Кадашевской набережной в Москве
Выставка Арктика. Полюс цвета во время пресс-показа в Третьяковской галерее на Кадашевской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Открытие выставки "Арктика. Полюс цвета", приуроченной к 500-летию освоения Россией Северного морского пути, состоялось в Государственной Третьяковской галерее в пятницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе галереи.
«

"Государственная Третьяковская галерея представляет масштабный выставочный проект "Арктика. Полюс цвета", приуроченный к 500-летию освоения Россией Северного морского пути. Экспозиция охватывает период с XVIII века до наших дней и отражает эволюцию художественного осмысления северных широт в российском искусстве: от романтизированных образов первооткрывателей до документальных свидетельств освоения региона и современных творческих интерпретаций", - говорится в сообщении.

© Фото предоставлено пресс-службой ГТГ Выставка "Арктика. Полюс цвета"
Выставка Арктика. Полюс цвета
Выставка "Арктика. Полюс цвета"
© Фото предоставлено пресс-службой ГТГ
1 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой ГТГ Выставка "Арктика. Полюс цвета"
Выставка Арктика. Полюс цвета
Выставка "Арктика. Полюс цвета"
© Фото предоставлено пресс-службой ГТГ
2 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой ГТГ Выставка "Арктика. Полюс цвета"
Выставка Арктика. Полюс цвета
Выставка "Арктика. Полюс цвета"
© Фото предоставлено пресс-службой ГТГ
3 из 3
Выставка "Арктика. Полюс цвета"
© Фото предоставлено пресс-службой ГТГ
1 из 3
Выставка "Арктика. Полюс цвета"
© Фото предоставлено пресс-службой ГТГ
2 из 3
Выставка "Арктика. Полюс цвета"
© Фото предоставлено пресс-службой ГТГ
3 из 3
На выставке представлено более 130 произведений разных жанров и техник: живопись, графика, скульптура, фотография и мультимедийные инсталляции. Особое внимание уделяется творчеству ненецких художников Тыко Вылки и Константина Панкова, в их работах - самобытный взгляд на Арктику.
Как отметили в пресс-службе, в состав экспозиции входят работы первых художников-путешественников по Арктике и современных живописцев, а также произведения советских творцов. Представление советского человека об арктическом регионе перешло от страха перед грозными территориями к восхищению этим удивительным местом благодаря их творчеству.
«

"Экспозиция охватывает длинную историю советского изучения Севера: от первых художников-полярников (Климент Редько, Фёдор Решетников, Митрофан Берингов, Игорь Рубан) до энтузиастов второй половины ХХ века (Александр и Пётр Смолины, Андрей Яковлев, Александр Шумилкин, Айли Винт)", - сообщили в пресс-службе.

Арктика стала главной темой творчества русского художника и путешественника Александра Борисова, ученика Ивана Шишкина и Архипа Куинджи, который совершил множество экспедиций: на Новую Землю, в Печорский край и на остров Вайгач. Более 50 его работ, написанных во время первого путешествия на Новую Землю, сразу были куплены основателем Третьяковской галереи - Павлом Третьяковым.
© Фото предоставлено пресс-службой ГТГ Выставка "Арктика. Полюс цвета"
Выставка Арктика. Полюс цвета
Выставка "Арктика. Полюс цвета"
© Фото предоставлено пресс-службой ГТГ
1 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой ГТГ Выставка "Арктика. Полюс цвета"
Выставка Арктика. Полюс цвета
Выставка "Арктика. Полюс цвета"
© Фото предоставлено пресс-службой ГТГ
2 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой ГТГ Выставка "Арктика. Полюс цвета"
Выставка Арктика. Полюс цвета
Выставка "Арктика. Полюс цвета"
© Фото предоставлено пресс-службой ГТГ
3 из 3
Выставка "Арктика. Полюс цвета"
© Фото предоставлено пресс-службой ГТГ
1 из 3
Выставка "Арктика. Полюс цвета"
© Фото предоставлено пресс-службой ГТГ
2 из 3
Выставка "Арктика. Полюс цвета"
© Фото предоставлено пресс-службой ГТГ
3 из 3
«

"Его картины не только создают художественный образ этого края, но и служат важным документальным свидетельством. Выставка представит свыше 20 произведений автора преимущественно из собрания Третьяковской галереи", - говорится в сообщении.

Одно из лучших собраний работ Константина Коровина хранится в Третьяковской галерее, он создал монументальные панно для павильона Крайнего Севера и для Всемирной выставки в Париже.
"Панно "Северное сияние", поступившее в собрание в 1961 году, было впервые отреставрировано, и теперь займет место в экспозиции", - отметили в пресс-службе.
Выставка совместит художественный и научный подходы, дополнением для посетителей станет образовательная программа.
Выставка будет доступна для посетителей до 21 июня 2026 года.
Выставка Шедевры искусства Казахстана в Новой Третьяковке - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Третьяковская галерея открыла выставку искусства Казахстана
14 октября, 10:14
 
Музейные маршруты РоссииРоссияАрктикаИван ШишкинАрхип КуинджиТретьяковская галереяМоскваВыставкиМузеиРазвлечения
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала