Госпиталь в Архангельске модернизируют для оказания помощи участникам СВО

АРХАНГЕЛЬСК, 15 дек – РИА Новости. Ремонт завершен в архангельском госпитале для ветеранов войн, здесь планируется оказывать всестороннюю помощь, в том числе стоматологическую, сообщил губернатор Александр Цыбульский во время прямой линии.

Вопрос о возможности бесплатного стоматологического лечения, в том числе протезирования, поступил на прямую линию губернатору от ветерана СВО. Как сообщил Цыбульский, в рамках программы государственных гарантий ветераны специальной военной операции имеют право на бесплатное зубопротезирование в стоматологических поликлиниках, работающих в системе обязательного медицинского страхования. В частности, включено бесплатное зубное протезирование съемными протезами и металлокерамикой, кроме протезирования из драгметаллов и имплантов.

Эта медицинская услуга финансируется за счет средств областного бюджета и оказывается в регионе в областной клинической стоматологической поликлинике, а также стоматологических поликлиниках в Северодвинске, Новодвинске, Котласе, Коряжме и Вельске.

Кроме того, отметил глава региона, в архангельском госпитале для ветеранов войн в настоящее время завершен ремонт, проводятся работы по приемке помещений реабилитационного отделения, а также планируется открыть стоматологический кабинет, где в том числе будет проводиться зубопротезирование с привлечением специалистов областной стоматологической поликлиники. Ремонт и оснащение отделения проводятся за счет средств областного бюджета.

"Госпиталь сейчас проходит стадию серьезной модернизации, ремонта, в том числе там делается современный стоматологический кабинет. Концепция модернизации госпиталя предусматривает, что он должен стать единой точкой сбора всех проблем, связанных с медициной, реабилитацией, протезированием участников СВО", - сказал Цыбульский.