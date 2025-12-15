Рейтинг@Mail.ru
Госпиталь в Архангельске модернизируют для оказания помощи участникам СВО
Архангельская область
Архангельская область
 
18:42 15.12.2025
Госпиталь в Архангельске модернизируют для оказания помощи участникам СВО
Госпиталь в Архангельске модернизируют для оказания помощи участникам СВО - РИА Новости, 15.12.2025
Госпиталь в Архангельске модернизируют для оказания помощи участникам СВО
Ремонт завершен в архангельском госпитале для ветеранов войн, здесь планируется оказывать всестороннюю помощь, в том числе стоматологическую, сообщил губернатор
архангельская область
александр цыбульский
архангельск
северодвинск
новодвинск
архангельск
северодвинск
новодвинск
александр цыбульский, архангельск, северодвинск, новодвинск
Архангельская область, Александр Цыбульский, Архангельск, Северодвинск, Новодвинск
Госпиталь в Архангельске модернизируют для оказания помощи участникам СВО

Цыбульский: архангельский госпиталь обновят для оказания помощи участникам СВО

Александр Цыбульский - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Александр Цыбульский . Архивное фото
АРХАНГЕЛЬСК, 15 дек – РИА Новости. Ремонт завершен в архангельском госпитале для ветеранов войн, здесь планируется оказывать всестороннюю помощь, в том числе стоматологическую, сообщил губернатор Александр Цыбульский во время прямой линии.
Вопрос о возможности бесплатного стоматологического лечения, в том числе протезирования, поступил на прямую линию губернатору от ветерана СВО. Как сообщил Цыбульский, в рамках программы государственных гарантий ветераны специальной военной операции имеют право на бесплатное зубопротезирование в стоматологических поликлиниках, работающих в системе обязательного медицинского страхования. В частности, включено бесплатное зубное протезирование съемными протезами и металлокерамикой, кроме протезирования из драгметаллов и имплантов.
Эта медицинская услуга финансируется за счет средств областного бюджета и оказывается в регионе в областной клинической стоматологической поликлинике, а также стоматологических поликлиниках в Северодвинске, Новодвинске, Котласе, Коряжме и Вельске.
Кроме того, отметил глава региона, в архангельском госпитале для ветеранов войн в настоящее время завершен ремонт, проводятся работы по приемке помещений реабилитационного отделения, а также планируется открыть стоматологический кабинет, где в том числе будет проводиться зубопротезирование с привлечением специалистов областной стоматологической поликлиники. Ремонт и оснащение отделения проводятся за счет средств областного бюджета.
"Госпиталь сейчас проходит стадию серьезной модернизации, ремонта, в том числе там делается современный стоматологический кабинет. Концепция модернизации госпиталя предусматривает, что он должен стать единой точкой сбора всех проблем, связанных с медициной, реабилитацией, протезированием участников СВО", - сказал Цыбульский.
Губернатор пояснил, что для любого ветерана боевых действий, проживающего на территории Архангельской области, именно госпиталь станет точкой входа для решения медицинских вопросов – от психологической помощи до высокотехнологичной, получения консультации узких специалистов или просто прохождения ежегодной диспансеризации или профосмотра. "Думаю, со следующего года он станет такой единой площадкой для оказания услуг ребятам, которые возвращаются с СВО или приходят в отпуск", - добавил Цыбульский.
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Цыбульский на форуме рассказал о вызовах времени для Архангельской области
9 декабря, 16:41
9 декабря, 16:41
 
Архангельская область Александр Цыбульский Архангельск Северодвинск Новодвинск
 
 
Версия 2023.1 Beta
