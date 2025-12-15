Рейтинг@Mail.ru
Анохин рассказал о возведении здания нового НПК в Смоленске
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
19:36 15.12.2025
Анохин рассказал о возведении здания нового НПК в Смоленске
Анохин рассказал о возведении здания нового НПК в Смоленске - РИА Новости, 15.12.2025
Анохин рассказал о возведении здания нового НПК в Смоленске
Фасадные работы и строительство сетей электроснабжения в здании научно-производственного комплекса на территории индустриального парка "Феникс" в Смоленске... РИА Новости, 15.12.2025
василий анохин, смоленск
Смоленская область, Василий Анохин, Смоленск
Анохин рассказал о возведении здания нового НПК в Смоленске

Василий Анохин рассказал о процессе строительства здания нового НПК в Смоленске

© РИА Новости / Виктор Толочко
Василий Анохин
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Василий Анохин. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Фасадные работы и строительство сетей электроснабжения в здании научно-производственного комплекса на территории индустриального парка "Феникс" в Смоленске планируют завершить до конца 2025 года, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
"Здесь будут изготавливать медицинское оборудование, специальные строительные материалы и конструкции для радиационной защиты. Масштабный инвестиционный проект реализует ООО "Компания Саула"", – написал Анохин в своем телеграм-канале.
Предприятие также будет выпускать оборудование для атомных станций, помещений в медицинских, научных учреждениях, на фармацевтических, микроэлектронных и атомных предприятиях.
В августе компания получила разрешение на строительство. Анохин отметил, что на данный момент завершена подготовка земельного участка, полностью выполнены фундаментные конструкции и возведен металлокаркас здания. Начаты работы по прокладке инженерных сетей. Параллельно идет монтаж ограждающих конструкций и фасадное остекление будущего комплекса.
Анохин подчеркнул, что полностью проект планируется завершить к 2027 году. Общий объем инвестиций превысит 330 миллионов рублей.
"Мы оказываем поддержку предприятиям для успешной реализации их проектов и постоянно поддерживаем контакт с инвесторами. Важно, чтобы предприниматели видели потенциал области и чувствовали нашу поддержку на всех этапах", – сообщил губернатор региона.
Деньги - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Около 77 млрд руб инвестиций направили на экономику и соцсферу Смоленщины
10 декабря, 18:01
 
Смоленская область, Василий Анохин, Смоленск
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
