Анохин рассказал о возведении здания нового НПК в Смоленске
Анохин рассказал о возведении здания нового НПК в Смоленске - РИА Новости, 15.12.2025
Анохин рассказал о возведении здания нового НПК в Смоленске
Фасадные работы и строительство сетей электроснабжения в здании научно-производственного комплекса на территории индустриального парка "Феникс" в Смоленске... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T19:36:00+03:00
2025-12-15T19:36:00+03:00
2025-12-15T19:36:00+03:00
смоленская область
василий анохин
смоленск
смоленск
2025
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Фасадные работы и строительство сетей электроснабжения в здании научно-производственного комплекса на территории индустриального парка "Феникс" в Смоленске планируют завершить до конца 2025 года, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
"Здесь будут изготавливать медицинское оборудование, специальные строительные материалы и конструкции для радиационной защиты. Масштабный инвестиционный проект реализует ООО "Компания Саула"", – написал Анохин в своем телеграм-канале.
Предприятие также будет выпускать оборудование для атомных станций, помещений в медицинских, научных учреждениях, на фармацевтических, микроэлектронных и атомных предприятиях.
В августе компания получила разрешение на строительство. Анохин отметил, что на данный момент завершена подготовка земельного участка, полностью выполнены фундаментные конструкции и возведен металлокаркас здания. Начаты работы по прокладке инженерных сетей. Параллельно идет монтаж ограждающих конструкций и фасадное остекление будущего комплекса.
Анохин подчеркнул, что полностью проект планируется завершить к 2027 году. Общий объем инвестиций превысит 330 миллионов рублей.
"Мы оказываем поддержку предприятиям для успешной реализации их проектов и постоянно поддерживаем контакт с инвесторами. Важно, чтобы предприниматели видели потенциал области и чувствовали нашу поддержку на всех этапах", – сообщил губернатор региона.