Рейтинг@Mail.ru
Умерла народная артистка России Ирина Андрианова - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:51 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/andrianova-2062127950.html
Умерла народная артистка России Ирина Андрианова
Умерла народная артистка России Ирина Андрианова - РИА Новости, 15.12.2025
Умерла народная артистка России Ирина Андрианова
Скончалась народная артистка РФ, актриса Тверского академического театра драмы Ирина Андрианова, сообщил театр. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T13:51:00+03:00
2025-12-15T13:51:00+03:00
культура
россия
люберцы
московская область (подмосковье)
тверская область
театр
ирина андрианова (актриса)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062125694_0:67:477:335_1920x0_80_0_0_716d5f7ddcdfb55ea46c940cc4e7561c.jpg
россия
люберцы
московская область (подмосковье)
тверская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062125694_0:22:477:380_1920x0_80_0_0_3c03b2c352fbfd832c370021fd31ec06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, люберцы, московская область (подмосковье), тверская область, театр, ирина андрианова (актриса)
Культура, Россия, Люберцы, Московская область (Подмосковье), Тверская область, Театр, Ирина Андрианова (актриса)
Умерла народная артистка России Ирина Андрианова

Умерла актриса Тверского театра драмы, народная артистка России Ирина Андрианова

© Фото : Тверской областной академический театр драмыНародная артистка России, актриса Тверского академического театра драмы Ирина Андрианова
Народная артистка России, актриса Тверского академического театра драмы Ирина Андрианова - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Фото : Тверской областной академический театр драмы
Народная артистка России, актриса Тверского академического театра драмы Ирина Андрианова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РЯЗАНЬ, 15 дек - РИА Новости. Скончалась народная артистка РФ, актриса Тверского академического театра драмы Ирина Андрианова, сообщил театр.
«
"Утром 15 декабря после тяжелой болезни ушла из жизни народная артистка России, актриса Тверского академического театра драмы Ирина Андрианова (19.10.1949 – 15.12.2025). Коллектив театра глубоко скорбит и выражает соболезнования родным и близким, поклонникам таланта Ирины Васильевны Андриановой", - говорится на странице Тверского драмтеатра в социальной сети "ВКонтакте".
По данным сайта театра, Андрианова родилась в городе Люберцы Московской области. В 1971-1974 годах работала в Ульяновском и Таллиннском драматических театрах, с 1974 года – в Тверском театре драмы.
 
КультураРоссияЛюберцыМосковская область (Подмосковье)Тверская областьТеатрИрина Андрианова (актриса)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала