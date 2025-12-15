https://ria.ru/20251215/andrianova-2062127950.html
Умерла народная артистка России Ирина Андрианова
Умерла народная артистка России Ирина Андрианова - РИА Новости, 15.12.2025
Умерла народная артистка России Ирина Андрианова
Скончалась народная артистка РФ, актриса Тверского академического театра драмы Ирина Андрианова, сообщил театр. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T13:51:00+03:00
2025-12-15T13:51:00+03:00
2025-12-15T13:51:00+03:00
культура
россия
люберцы
московская область (подмосковье)
тверская область
театр
ирина андрианова (актриса)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062125694_0:67:477:335_1920x0_80_0_0_716d5f7ddcdfb55ea46c940cc4e7561c.jpg
россия
люберцы
московская область (подмосковье)
тверская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062125694_0:22:477:380_1920x0_80_0_0_3c03b2c352fbfd832c370021fd31ec06.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, люберцы, московская область (подмосковье), тверская область, театр, ирина андрианова (актриса)
Культура, Россия, Люберцы, Московская область (Подмосковье), Тверская область, Театр, Ирина Андрианова (актриса)
Умерла народная артистка России Ирина Андрианова
Умерла актриса Тверского театра драмы, народная артистка России Ирина Андрианова