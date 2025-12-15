Продажи алкоголя в России снизились почти на десять процентов с начала года

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Розничные продажи водки в России в январе-ноябре снизились на 3,5% в годовом натуральном выражении и составили 66,313 миллиона декалитров, одновременно реализация ликеро-водочных изделий выросла на 13,4%, до 16,675 миллиона декалитров, следует из Розничные продажи водки в России в январе-ноябре снизились на 3,5% в годовом натуральном выражении и составили 66,313 миллиона декалитров, одновременно реализация ликеро-водочных изделий выросла на 13,4%, до 16,675 миллиона декалитров, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.

В то же время коньяка продали на 9,1% меньше - 11,368 миллиона декалитров. Реализация слабоалкогольной продукции упала на 87,6%, до 1,453 миллиона декалитров. Всего напитков крепостью свыше 9% продали на 1% меньше - 107,382 миллиона декалитров.

Вместе с тем реализация виноградного вина уменьшилась на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 50,724 миллиона декалитров. Продажи игристого вина в рознице снизились на 2,7%, до 17,605 миллиона декалитров.

Ликерного вина реализовали за указанный период на 10,6% меньше - 1,046 миллиона декалитров. Плодовой алкогольной продукции продали на 74% меньше - 2,307 миллиона декалитров.