Рейтинг@Mail.ru
Продажи алкоголя в России снизились почти на десять процентов с начала года - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:54 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/alkogol-2062055812.html
Продажи алкоголя в России снизились почти на десять процентов с начала года
Продажи алкоголя в России снизились почти на десять процентов с начала года - РИА Новости, 15.12.2025
Продажи алкоголя в России снизились почти на десять процентов с начала года
Розничные продажи водки в России в январе-ноябре снизились на 3,5% в годовом натуральном выражении и составили 66,313 миллиона декалитров, одновременно... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T09:54:00+03:00
2025-12-15T09:54:00+03:00
экономика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754503550_0:123:3203:1925_1920x0_80_0_0_bad5d58dd0ac10819d1c19f5c957576d.jpg
https://ria.ru/20251214/panasyuk-2061697183.html
https://ria.ru/20251207/alkogol-2060408007.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754503550_237:0:2966:2047_1920x0_80_0_0_275c6da46064229117b336f7adf00ca1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия
Экономика, Россия
Продажи алкоголя в России снизились почти на десять процентов с начала года

Росалкогольтабакконтроль: продажи алкоголя в РФ с января по ноябрь упали на 9,8%

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлкогольная продукция на полках магазина
Алкогольная продукция на полках магазина - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Алкогольная продукция на полках магазина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Розничные продажи водки в России в январе-ноябре снизились на 3,5% в годовом натуральном выражении и составили 66,313 миллиона декалитров, одновременно реализация ликеро-водочных изделий выросла на 13,4%, до 16,675 миллиона декалитров, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.
В то же время коньяка продали на 9,1% меньше - 11,368 миллиона декалитров. Реализация слабоалкогольной продукции упала на 87,6%, до 1,453 миллиона декалитров. Всего напитков крепостью свыше 9% продали на 1% меньше - 107,382 миллиона декалитров.
Заместитель директора по научной работе ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности, член-корреспондент РАН, доктор технических наук, профессор Александр Панасюк - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Александр Панасюк: бокал хорошего вина не нанесет вреда
Вчера, 11:00
Вместе с тем реализация виноградного вина уменьшилась на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 50,724 миллиона декалитров. Продажи игристого вина в рознице снизились на 2,7%, до 17,605 миллиона декалитров.
Ликерного вина реализовали за указанный период на 10,6% меньше - 1,046 миллиона декалитров. Плодовой алкогольной продукции продали на 74% меньше - 2,307 миллиона декалитров.
Всего объем продаж алкогольной продукции в рознице (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в России за январь-ноябрь снизился на 9,8% в годовом натуральном выражении, до 181,989 миллиона декалитров.
Дегустация вин - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Потребление алкоголя в России упало до минимума с 1997 года
7 декабря, 13:29
 
ЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала