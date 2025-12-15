https://ria.ru/20251215/aktivy-2062245794.html
Посол в Германии прокомментировал планы ЕС по российским активам
Посол в Германии прокомментировал планы ЕС по российским активам - РИА Новости, 15.12.2025
Посол в Германии прокомментировал планы ЕС по российским активам
Настойчивость европейских политиков в изъятии и незаконном использовании активов РФ вызывает немалое недоумение, заявил посол Российской Федерации в Германии... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T22:51:00+03:00
2025-12-15T22:51:00+03:00
2025-12-15T22:51:00+03:00
в мире
германия
россия
сергей нечаев (дипломат)
евросоюз
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155069/89/1550698925_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_5d3a9af324f83f434df95368697c0889.jpg
https://ria.ru/20251215/zamorozka-2062208897.html
германия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155069/89/1550698925_64:0:1200:852_1920x0_80_0_0_6247349dd12cb0de9a7bc98f31304171.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, россия, сергей нечаев (дипломат), евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Германия, Россия, Сергей Нечаев (дипломат), Евросоюз, Санкции в отношении России
Посол в Германии прокомментировал планы ЕС по российским активам
Посол Нечаев: европейские политики настойчиво добиваются изъятия активов РФ