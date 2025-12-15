Рейтинг@Mail.ru
Посол в Германии прокомментировал планы ЕС по российским активам - РИА Новости, 15.12.2025
22:51 15.12.2025
Посол в Германии прокомментировал планы ЕС по российским активам
Настойчивость европейских политиков в изъятии и незаконном использовании активов РФ вызывает немалое недоумение, заявил посол Российской Федерации в Германии...
Посол в Германии прокомментировал планы ЕС по российским активам

© Фото : Министерство иностранных дел Российской ФедерацииЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Фото : Министерство иностранных дел Российской Федерации
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Настойчивость европейских политиков в изъятии и незаконном использовании активов РФ вызывает немалое недоумение, заявил посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев.
"Вызывает немалое недоумение, с какой рьяной настойчивостью, достойной лучшего применения, высокопоставленные политики ряда западноевропейских стран, в том числе в Германии, добиваются изъятия, незаконного использования российских финансовых активов", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".
Как отметил дипломат, западные политики, чтобы оправдать воровство, рисуют всяческие "псевдоправовые схемы".
Глава Европейского совета Антониу Кошта, Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Решение ЕС по российским активам вызвало возмущение в Германии
