Россия не получит доступа к замороженным активам, заявил Мерц
Россия не получит доступа к замороженным активам, заявил Мерц - РИА Новости, 15.12.2025
Россия не получит доступа к замороженным активам, заявил Мерц
Находящиеся в Европе активы РФ останутся заморожены надолго, Москва не получит к ним доступа в "обозримом будущем", заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на... РИА Новости, 15.12.2025
Россия не получит доступа к замороженным активам, заявил Мерц
Мерц: Россия не получит доступа к замороженным активам в обозримом будущем