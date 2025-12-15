Рейтинг@Mail.ru
Россия не получит доступа к замороженным активам, заявил Мерц
20:36 15.12.2025
Россия не получит доступа к замороженным активам, заявил Мерц
Находящиеся в Европе активы РФ останутся заморожены надолго, Москва не получит к ним доступа в "обозримом будущем", заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T20:36:00+03:00
2025-12-15T20:36:00+03:00
2025
Россия не получит доступа к замороженным активам, заявил Мерц

Мерц: Россия не получит доступа к замороженным активам в обозримом будущем

БЕРЛИН, 15 дек - РИА Новости. Находящиеся в Европе активы РФ останутся заморожены надолго, Москва не получит к ним доступа в "обозримом будущем", заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.
"Решение, принятое на прошлой неделе, заключается в том, что российские активы в Европе будут заморожены и иммобилизованы надолго. Тем самым российский Центральный банк, равно как и российское государство, в обозримом будущем не будут иметь доступа к этим активам", - сказал он. Пресс-конференция транслировалась на сайте правительства ФРГ.
Мерц выразил надежду, что вопрос о том, какие средства смогут быть извлечены для дальнейшей поддержки Украины, будет решен в политической плоскости уже на текущей неделе.
Заголовок открываемого материала