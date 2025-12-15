Рейтинг@Mail.ru
16:03 15.12.2025 (обновлено: 16:07 15.12.2025)
Вице-премьер Италии предупредил о последствиях конфискации активов России
Вице-премьер Италии предупредил о последствиях конфискации активов России
в мире
россия
украина
италия
антонио таяни
евросоюз
еврокомиссия
euroclear
в мире, россия, украина, италия, антонио таяни, евросоюз, еврокомиссия, euroclear, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, Италия, Антонио Таяни, Евросоюз, Еврокомиссия, Euroclear, Санкции в отношении России
Вице-премьер Италии предупредил о последствиях конфискации активов России

Вице-премьер Италии Таяни: имидж ЕС может пострадать при конфискации активов РФ

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Имидж Евросоюза может пострадать, если блок примет решение о конфискации замороженных активов РФ, заявил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни.
Издание Politico ранее писало, что Италия, Бельгия, Мальта и Болгария призвали Еврокомиссию и Евросовет искать альтернативы конфискации замороженных активов России для предоставления кредита Киеву.
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
"Чревато проблемами". Запад испугался мести Москвы за активы
12 декабря, 08:00
"Решение по этому вопросу примет Европейский совет. Мы проголосовали за замораживание активов, но у нас есть серьезные юридические сомнения, поэтому это не означает, что мы дадим положительное заключение об использовании этих активов. Если суд Европейского союза сочтет неправомерным использование этого инструмента, имидж Европы пострадает, и такого риска необходимо тщательно избегать", - заявил он в интервью газете Messaggero.
Кроме того, Таяни поднял вопрос гарантий.
"Кто гарантирует возможное возмещение этой суммы? Нужно рассмотреть другие способы помочь Украине. Например, выпуск европейских облигаций или использование средств из бюджета ЕС. Необходим очень тщательный анализ", - подчеркнул он.
Ранее Таяни заявлял, что позиция Европейского центробанка осложняет работу по использованию замороженных российских активов. По его словам, с политической точки зрения Италия поддерживает использование российских активов, но считает, что для этого нужны юридические обоснования.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
"Точка кипения": Банк России подал ЕС жесткий сигнал
13 декабря, 08:00
Бельгия, Венгрия, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили категорически против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы размером от 135 до 210 миллиардов евро, а Франция выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС, и оно будет вынесено на голосование на европейском саммите в середине декабря. В свою очередь, глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.
Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
"Отдать придется все": план Европы против России окончательно провалился
6 декабря, 08:00
 
