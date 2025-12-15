Вице-премьер Италии предупредил о последствиях конфискации активов России

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Имидж Евросоюза может пострадать, если блок примет решение о конфискации замороженных активов РФ, заявил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни.
"Чревато проблемами". Запад испугался мести Москвы за активы
12 декабря, 08:00
"Решение по этому вопросу примет Европейский совет. Мы проголосовали за замораживание активов, но у нас есть серьезные юридические сомнения, поэтому это не означает, что мы дадим положительное заключение об использовании этих активов. Если суд Европейского союза сочтет неправомерным использование этого инструмента, имидж Европы пострадает, и такого риска необходимо тщательно избегать", - заявил он в интервью газете Messaggero.
Кроме того, Таяни поднял вопрос гарантий.
Ранее Таяни заявлял, что позиция Европейского центробанка осложняет работу по использованию замороженных российских активов. По его словам, с политической точки зрения Италия поддерживает использование российских активов, но считает, что для этого нужны юридические обоснования.
"Точка кипения": Банк России подал ЕС жесткий сигнал
13 декабря, 08:00
Бельгия, Венгрия, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили категорически против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы размером от 135 до 210 миллиардов евро, а Франция выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС, и оно будет вынесено на голосование на европейском саммите в середине декабря. В свою очередь, глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.
Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.