Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили о расколе в Европе из-за российских активов - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:28 15.12.2025 (обновлено: 17:08 15.12.2025)
https://ria.ru/20251215/aktivy-2062157026.html
СМИ сообщили о расколе в Европе из-за российских активов
СМИ сообщили о расколе в Европе из-за российских активов - РИА Новости, 15.12.2025
СМИ сообщили о расколе в Европе из-за российских активов
Число стран, выступивших против плана по изъятию российских активов, увеличилось до семи, пишет Euractiv. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T15:28:00+03:00
2025-12-15T17:08:00+03:00
в мире
бельгия
киев
москва
роберт фицо
виктор орбан
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049794787_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_c6fdade7b83923e995826f31d665b2d4.jpg
https://ria.ru/20251215/evropa-2062124350.html
https://ria.ru/20251215/aktivy-2062067499.html
бельгия
киев
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049794787_0:0:1774:1330_1920x0_80_0_0_558f29122fd243bb9edb50c2d738c37e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бельгия, киев, москва, роберт фицо, виктор орбан, евросоюз, еврокомиссия, g7, санкции в отношении россии
В мире, Бельгия, Киев, Москва, Роберт Фицо, Виктор Орбан, Евросоюз, Еврокомиссия, G7, Санкции в отношении России
СМИ сообщили о расколе в Европе из-за российских активов

Euractiv: уже семь стран ЕС выступили против манипуляций с российскими активами

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Число стран, выступивших против плана по изъятию российских активов, увеличилось до семи, пишет Euractiv.
"В пятницу Италия, Болгария и Мальта опубликовали совместное заявление с Бельгией, призывая ЕС рассмотреть "альтернативные варианты" кредитования, в том числе выпуск общего долгового обязательства. Их призывы в выходные поддержала Чехия", — говорится в публикации.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Европа хочет объявить России войну, заявил Орбан
13:35
Как сообщает портал, против этой схемы выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Премьер Словакии Роберт Фицо также поддержал эту точку зрения, заявив, что не одобрит использование российских активов для финансирования военных расходов Киева.
После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear. В качестве ответной меры Москва ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.

ЕС, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. Поэтому Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.
Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро в виде так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".
Власти королевства пока отказываются выполнить это требование ЕС. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер в среду назвал воровством предложение Еврокомиссии использовать замороженные российские активы для Киева и не исключил подачу обращения в суд в случае принятия такого решения.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
ЕС не может заставить Бельгию передать активы России Киеву, признала Каллас
10:36
 
В миреБельгияКиевМоскваРоберт ФицоВиктор ОрбанЕвросоюзЕврокомиссияG7Санкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала