Сийярто рассказал, как ЕС хочет распорядиться российскими активами - РИА Новости, 15.12.2025
13:34 15.12.2025
Сийярто рассказал, как ЕС хочет распорядиться российскими активами
Сийярто рассказал, как ЕС хочет распорядиться российскими активами
Евросоюз хочет отправить Киеву 200 миллиардов евро из российских замороженных активов, из них 120 миллиардов - на вооружение украинской армии, это ведет к войне РИА Новости, 15.12.2025
в мире, россия, украина, венгрия, петер сийярто, евросоюз, еврокомиссия, euroclear, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, Венгрия, Петер Сийярто, Евросоюз, Еврокомиссия, Euroclear, Санкции в отношении России
Сийярто рассказал, как ЕС хочет распорядиться российскими активами

Сийярто: ЕС хочет отправить Украине 200 млрд евро из российских активов

БУДАПЕШТ, 15 дек - РИА Новости. Евросоюз хочет отправить Киеву 200 миллиардов евро из российских замороженных активов, из них 120 миллиардов - на вооружение украинской армии, это ведет к войне между Европой и Россией, которую невозможно будет пережить, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Брюссель хочет отправить Украине еще 80 тысяч миллиардов форинтов (200 миллиардов евро - ред.), из которых 46 тысяч миллиардов (120 миллиардов евро - ред.) - на вооружение Украины. Брюссель осуществляет открытую, воинственную провокацию, тем самым представляя чрезвычайную опасность для континента. Войну между Европой и Россией невозможно будет пережить", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.
По его словам, у венгерских властей сейчас "нет более важной задачи, чем уберечь Венгрию от этого безумия".
Бельгия, Венгрия, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили категорически против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы размером от 135 до 210 миллиардов евро, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС и оно будет вынесено на голосование на европейском саммите в середине декабря. В свою очередь глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
