Сийярто рассказал, как ЕС хочет распорядиться российскими активами

БУДАПЕШТ, 15 дек - РИА Новости. Евросоюз хочет отправить Киеву 200 миллиардов евро из российских замороженных активов, из них 120 миллиардов - на вооружение украинской армии, это ведет к войне между Европой и Россией, которую невозможно будет пережить, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Брюссель хочет отправить Украине еще 80 тысяч миллиардов форинтов (200 миллиардов евро - ред.), из которых 46 тысяч миллиардов (120 миллиардов евро - ред.) - на вооружение Украины. Брюссель осуществляет открытую, воинственную провокацию, тем самым представляя чрезвычайную опасность для континента. Войну между Европой и Россией невозможно будет пережить", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.
По его словам, у венгерских властей сейчас "нет более важной задачи, чем уберечь Венгрию от этого безумия".
Бельгия, Венгрия, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили категорически против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы размером от 135 до 210 миллиардов евро, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС и оно будет вынесено на голосование на европейском саммите в середине декабря. В свою очередь глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.