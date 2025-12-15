Сийярто рассказал, как ЕС хочет распорядиться российскими активами

БУДАПЕШТ, 15 дек - РИА Новости. Евросоюз хочет отправить Киеву 200 миллиардов евро из российских замороженных активов, из них 120 миллиардов - на вооружение украинской армии, это ведет к войне между Европой и Россией, которую невозможно будет пережить, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.