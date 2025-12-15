Рейтинг@Mail.ru
В Турции рассказали об опасениях ЕС в случае передачи активов России Киеву - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:26 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/aktivy-2062039696.html
В Турции рассказали об опасениях ЕС в случае передачи активов России Киеву
В Турции рассказали об опасениях ЕС в случае передачи активов России Киеву - РИА Новости, 15.12.2025
В Турции рассказали об опасениях ЕС в случае передачи активов России Киеву
Евросоюз начинает осознавать, что передача замороженных российских активов Украине может вызвать жёсткую ответную реакцию Москвы, такое мнение выразил РИА... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T08:26:00+03:00
2025-12-15T08:26:00+03:00
в мире
бельгия
украина
москва
жан-ноэль барро
евросоюз
еврокомиссия
g7
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874200_0:0:3320:1868_1920x0_80_0_0_832b61a7422e842cf73827b40866b44a.jpg
https://ria.ru/20251212/zapad-2061330658.html
https://ria.ru/20251213/aktivy-2061777209.html
https://ria.ru/20251213/aktivy-2061734169.html
бельгия
украина
москва
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874200_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_51743373d546dad114b42ed16013bfe6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бельгия, украина, москва, жан-ноэль барро, евросоюз, еврокомиссия, g7, санкции в отношении россии, замороженные российские активы, киев
В мире, Бельгия, Украина, Москва, Жан-Ноэль Барро, Евросоюз, Еврокомиссия, G7, Санкции в отношении России, Замороженные российские активы, Киев
В Турции рассказали об опасениях ЕС в случае передачи активов России Киеву

РИА Новости: ЕС опасается жесткой реакции России на передачу ее активов Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 15 дек — РИА Новости. Евросоюз начинает осознавать, что передача замороженных российских активов Украине может вызвать жёсткую ответную реакцию Москвы, такое мнение выразил РИА Новости турецкий аналитик Туран Огуз.
Страны Евросоюза бессрочно заблокируют замороженные российские резервы, сообщила ранее глава евродипломатии Кая Каллас. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее назвал разногласия Запада в вопросе российских активов феноменальной ситуацией. Он добавил, что Европа хочет потратить украденные средства на поддержку военной машины Киева.
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
"Чревато проблемами". Запад испугался мести Москвы за активы
12 декабря, 08:00
По словам турецкого аналитика, одной из ключевых причин осторожной позиции Бельгии является концентрация значительной части российских активов именно на её территории. Из примерно 290 миллиардов долларов российских средств, замороженных по всему миру, по словам эксперта, около 180 миллиардов долларов, или 62 процента, находятся в Бельгии.
«
"Внутри ЕС складывается двойственная ситуация: публично Брюссель продолжает обсуждать возможность передачи этих средств Киеву, однако за закрытыми дверями учитываются сигналы Москвы о возможных жёстких ответных мерах в случае такого шага", - отметил собеседник РИА Новости.
Огуз также отметил, что именно опасения последствий могли стать причиной того, что Бельгия несколько дней назад выступила против плана ЕС по использованию замороженных российских активов в интересах Украины.
После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear. Москва сделала ответный шаг: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
"Смертельный удар": на Западе отреагировали на решение ЕС по активам России
13 декабря, 00:51
ЕС, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. Сейчас Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.
Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро в виде так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".
Власти королевства пока отказываются выполнить это требование ЕС. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер назвал предложение Еврокомиссии воровством и не исключил подачу обращения в суд.
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро утверждал, что решение о конфискации активов могут принять на саммите Евросоюза 18 декабря.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
"Точка кипения": Банк России подал ЕС жесткий сигнал
13 декабря, 08:00
 
В миреБельгияУкраинаМоскваЖан-Ноэль БарроЕвросоюзЕврокомиссияG7Санкции в отношении РоссииЗамороженные российские активыКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала