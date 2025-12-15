Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе

В Турции рассказали об опасениях ЕС в случае передачи активов России Киеву

АНКАРА, 15 дек — РИА Новости. Евросоюз начинает осознавать, что передача замороженных российских активов Украине может вызвать жёсткую ответную реакцию Москвы, такое мнение выразил РИА Новости турецкий аналитик Туран Огуз.

Страны Евросоюза бессрочно заблокируют замороженные российские резервы, сообщила ранее глава евродипломатии Кая Каллас. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее назвал разногласия Запада в вопросе российских активов феноменальной ситуацией. Он добавил, что Европа хочет потратить украденные средства на поддержку военной машины Киева.

По словам турецкого аналитика, одной из ключевых причин осторожной позиции Бельгии является концентрация значительной части российских активов именно на её территории. Из примерно 290 миллиардов долларов российских средств, замороженных по всему миру, по словам эксперта, около 180 миллиардов долларов, или 62 процента, находятся в Бельгии.

« "Внутри ЕС складывается двойственная ситуация: публично Брюссель продолжает обсуждать возможность передачи этих средств Киеву, однако за закрытыми дверями учитываются сигналы Москвы о возможных жёстких ответных мерах в случае такого шага", - отметил собеседник РИА Новости.

Огуз также отметил, что именно опасения последствий могли стать причиной того, что Бельгия несколько дней назад выступила против плана ЕС по использованию замороженных российских активов в интересах Украины

После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear Москва сделала ответный шаг: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.

ЕС, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. Сейчас Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.

Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро в виде так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".