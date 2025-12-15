В поселке Афипском на Кубани ввели локальный режим ЧС

КРАСНОДАР, 15 дек – РИА Новости. Локальный режим ЧС введен в поселке Афипском после атаки БПЛА 14 декабря, Локальный режим ЧС введен в поселке Афипском после атаки БПЛА 14 декабря, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

"На территории населенного пункта ввели локальный режим ЧС – это необходимо для предоставления выплат из бюджета", - говорится в сообщении.

Сейчас в поселке Афипском собирают документы для выплаты финансовой помощи жителям, пострадавшим из-за атаки БПЛА. Также муниципалитет поможет жителям в уборке территорий домовладений.