В поселке Афипском на Кубани ввели локальный режим ЧС
Локальный режим ЧС введен в поселке Афипском после атаки БПЛА 14 декабря, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T16:37:00+03:00
2025-12-15T16:37:00+03:00
2025-12-15T16:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
краснодарский край
вооруженные силы украины
краснодарский край
