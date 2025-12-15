https://ria.ru/20251215/aeroporty-2062056482.html
В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщила Росавиация. РИА Новости, 15.12.2025
