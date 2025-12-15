Рейтинг@Mail.ru
В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели ограничения на полеты
09:56 15.12.2025 (обновлено: 09:57 15.12.2025)
В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели ограничения на полеты
В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели ограничения на полеты
В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели ограничения на полеты

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщила Росавиация.
"Аэропорты Домодедово, Жуковский (Раменское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
ПВО за час сбила 16 украинских беспилотников
Жуковский Раменский Домодедово (аэропорт) Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) Общество
 
 
