В аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса сняли ограничения
В аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса сняли ограничения - РИА Новости, 15.12.2025
В аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса сняли ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса сняты, сообщила Росавиация. РИА Новости, 15.12.2025
