В аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" сняли ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" , сообщила Росавиация. РИА Новости, 15.12.2025
