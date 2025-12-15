Рейтинг@Mail.ru
04:00 15.12.2025
В аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" сняли ограничения
В аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" сняли ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" , сообщила Росавиация. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T04:00:00+03:00
2025-12-15T04:00:00+03:00
2025
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" , сообщила Росавиация.
Ранее ведомство сообщало о введении ограничений в этих двух аэропортах.
"Аэропорты "Домодедово" и "Жуковский" (Раменское). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов, уточнило ведомство.
В аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса ввели временные ограничения
