В аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщает Росавиация. РИА Новости, 15.12.2025
