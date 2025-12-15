Рейтинг@Mail.ru
В аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" ввели временные ограничения - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:38 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/aeroporty-2062021928.html
В аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" ввели временные ограничения
В аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" ввели временные ограничения - РИА Новости, 15.12.2025
В аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщает Росавиация. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T02:38:00+03:00
2025-12-15T02:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
аэропорт "жуковский"
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155118/18/1551181847_0:205:2912:1843_1920x0_80_0_0_c7ea9b8e58d8fb2dc02928601870b074.jpg
https://ria.ru/20251214/volgograd-2062008015.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155118/18/1551181847_91:180:2582:2048_1920x0_80_0_0_202b729f41602e68619af73645d15454.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), аэропорт "жуковский", безопасность
Специальная военная операция на Украине, Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Аэропорт "Жуковский", Безопасность
В аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" ввели временные ограничения

В аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" ввели ограничения на полеты

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПассажиры в аэропорту Домодедово
Пассажиры в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Пассажиры в аэропорту Домодедово. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщает Росавиация.
"Аэропорты "Домодедово" и "Жуковский" (Раменское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнило ведомство.
Здание терминала C2 в международном аэропорту Волгограда - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения
Вчера, 22:12
 
Специальная военная операция на УкраинеДомодедово (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Аэропорт "Жуковский"Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала