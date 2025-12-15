https://ria.ru/20251215/aeroport-2062128766.html
В аэропорту Ярославля введены ограничения
В аэропорту Ярославля введены ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ярославля, сообщила Росавиация. РИА Новости, 15.12.2025
В аэропорту Ярославля введены ограничения
