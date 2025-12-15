https://ria.ru/20251215/aeroport-2062037620.html
В периметре воздушного пространства Шереметьево ввели ограничения
В периметре воздушного пространства Шереметьево ввели ограничения - РИА Новости, 15.12.2025
В периметре воздушного пространства Шереметьево ввели ограничения
Временные ограничения введены в периметре воздушного пространства "Шереметьево", сообщила авиагавань. РИА Новости, 15.12.2025
В периметре воздушного пространства Шереметьево ввели ограничения
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Временные ограничения введены в периметре воздушного пространства "Шереметьево", сообщила авиагавань.
"Вниманию пассажиров! Введены временные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево
в связи с действием сигнала "ковер", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Шереметьево продолжает обеспечивать прилет и вылет воздушных судов по согласованию с соответствующими органами. Пассажирам нужно быть готовыми к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов в связи с проводимыми мероприятиями в целях обеспечения безопасности.
"Возможны корректировки в расписании полетов. Информацию о статусе вашего рейса уточняйте через коммуникационные каналы авиакомпаний: онлайн-табло и управление бронированием на сайте, мобильное приложение, колл-центр, а также чат-бот (при наличии у авиаперевозчика)", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что ситуация в пассажирских терминалах спокойная. Пассажиры в аэропорту обслуживаются согласно Федеральным авиационным правилам РФ
и установленным регламентам.