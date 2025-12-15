Рейтинг@Mail.ru
07:51 15.12.2025 (обновлено: 07:52 15.12.2025)
В периметре воздушного пространства Шереметьево ввели ограничения
В периметре воздушного пространства Шереметьево ввели ограничения
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Временные ограничения введены в периметре воздушного пространства "Шереметьево", сообщила авиагавань.
"Вниманию пассажиров! Введены временные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево в связи с действием сигнала "ковер", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Шереметьево продолжает обеспечивать прилет и вылет воздушных судов по согласованию с соответствующими органами. Пассажирам нужно быть готовыми к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов в связи с проводимыми мероприятиями в целях обеспечения безопасности.
"Возможны корректировки в расписании полетов. Информацию о статусе вашего рейса уточняйте через коммуникационные каналы авиакомпаний: онлайн-табло и управление бронированием на сайте, мобильное приложение, колл-центр, а также чат-бот (при наличии у авиаперевозчика)", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что ситуация в пассажирских терминалах спокойная. Пассажиры в аэропорту обслуживаются согласно Федеральным авиационным правилам РФ и установленным регламентам.
