В периметре воздушного пространства Шереметьево ввели ограничения

Уточняется, что Шереметьево продолжает обеспечивать прилет и вылет воздушных судов по согласованию с соответствующими органами. Пассажирам нужно быть готовыми к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов в связи с проводимыми мероприятиями в целях обеспечения безопасности.