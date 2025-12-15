"Аэрофлот" разыграет бесплатные перелеты и скидки на новогодних рейсах

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. "Аэрофлот" проведет традиционную акцию "Новогодние чудеса на высоте" для пассажиров 21 российских и международных рейсов, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Авиапутешественники, которые встречают 2026-й год на борту, получат возможность выиграть бесплатный перелет или один из гарантированных призов: промокод на скидку от 5 до 25%.

Главный приз розыгрыша — бесплатное авиапутешествие экономическим классом туда-обратно в любом направлении на регулярных рейсах "Аэрофлота"*. На каждом новогоднем рейсе разыграют до двух сертификатов.

Пассажиры, которые выиграют промокоды, смогут до 31 мая 2026 года приобрести билеты со скидкой в любую точку России. Предложение действует на все классы обслуживания и тарифы за исключением "плоских" и субсидированных. Размер скидки зависит от номинала купона: 5%, 10%, 15%, 20% или 25%. Всего на новогодних рейсах разыграют до 8 тысяч скидочных купонов.

В розыгрыше примут участие пассажиры всех классов обслуживания, встречающие Новый год на рейсах из Москвы: SU1730 Петропавловск-Камчатский, SU278 Пхукет, SU1704 Владивосток, SU1750 Якутск, SU294 Нячанг, SU270 Бангкок, SU232 Дели, SU208 Шанхай, SU220 Гуанчжоу, SU292 Хошимин, SU1702 Владивосток, SU284 Пхукет, SU204 Пекин, SU1850 Баку, SU1712 Хабаровск, SU1510 Сургут, SU320 Мале, SU276 Пхукет, SU1022 Екатеринбург, SU1638 Омск и SU1306 Новосибирск.

"Новогодний розыгрыш сертификатов — добрая традиция "Аэрофлота", которая ежегодно создаёт волшебную атмосферу праздника на борту и пользуется популярностью у пассажиров авиакомпании", - говорится в сообщении.