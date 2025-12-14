https://ria.ru/20251214/zelenskiy-2061957671.html
Ушаков прокомментировал мечты Зеленского о Крыме и НАТО
Ушаков прокомментировал мечты Зеленского о Крыме и НАТО - РИА Новости, 14.12.2025
Ушаков прокомментировал мечты Зеленского о Крыме и НАТО
Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что на "миллион процентов" уверен в том, что Владимиру Зеленскому не удастся реализовать мечты о Крыме и НАТО. РИА Новости, 14.12.2025
Ушаков прокомментировал мечты Зеленского о Крыме и НАТО
Ушаков назвал мечты Зеленского о Крыме и НАТО неосуществимыми