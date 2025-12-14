Рейтинг@Mail.ru
Ушаков прокомментировал мечты Зеленского о Крыме и НАТО - РИА Новости, 14.12.2025
13:50 14.12.2025
https://ria.ru/20251214/zelenskiy-2061957671.html
Ушаков прокомментировал мечты Зеленского о Крыме и НАТО
Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что на "миллион процентов" уверен в том, что Владимиру Зеленскому не удастся реализовать мечты о Крыме и НАТО. РИА Новости, 14.12.2025
в мире, республика крым, россия, юрий ушаков, владимир зеленский, павел зарубин, нато
Ушаков прокомментировал мечты Зеленского о Крыме и НАТО

Ушаков назвал мечты Зеленского о Крыме и НАТО неосуществимыми

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что на "миллион процентов" уверен в том, что Владимиру Зеленскому не удастся реализовать мечты о Крыме и НАТО.
"Ничего из этого у него не получится. Насчет Крыма - это железобетонно, миллион процентов, что не получится. А насчет НАТО, я думаю, тоже миллион процентов, что не получится", - сказал Ушаков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Смертельный номер: Зеленский прикрылся народом от гнева Трампа
В миреРеспублика КрымРоссияЮрий УшаковВладимир ЗеленскийПавел ЗарубинНАТО
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
