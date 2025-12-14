Зеленский прибыл в Берлин

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил в воскресенье, что прибыл в Германию и рассчитывает встретиться там с представителями США.
Таблоид Bild ранее в воскресенье сообщил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера, предприниматель Джаред Кушнер прибыли в Берлин в составе американской делегации для переговоров по украинскому урегулированию.
По данным Bild, ожидается, что переговоры продлятся два дня. Как сообщили источники в правительстве ФРГ, в воскресенье пройдут предварительные переговоры с участием советников по внешней политике, включая представителей США и Украины. Встреча канцлера Германии Фридриха Мерца и Владимира Зеленского запланирована на понедельник. Вечером в Берлин прибудут главы государств и правительств европейских стран, а также высокопоставленные чиновники ЕС и НАТО.
Правительство ФРГ ранее подтвердило, что канцлер Германии Фридрих Мерц проведет 15 декабря в Берлине встречу с Зеленским для переговоров по урегулированию конфликта на Украине, затем к обсуждениям присоединится ряд лидеров ЕС и НАТО.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.