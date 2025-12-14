Зеленский прибыл в Берлин

Правительство ФРГ ранее подтвердило, что канцлер Германии Фридрих Мерц проведет 15 декабря в Берлине встречу с Зеленским для переговоров по урегулированию конфликта на Украине, затем к обсуждениям присоединится ряд лидеров ЕС и НАТО.