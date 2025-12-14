Рейтинг@Mail.ru
Зеленский прибыл в Берлин - РИА Новости, 14.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:10 14.12.2025 (обновлено: 17:15 14.12.2025)
https://ria.ru/20251214/zelenskij-2061983881.html
Зеленский прибыл в Берлин
Зеленский прибыл в Берлин - РИА Новости, 14.12.2025
Зеленский прибыл в Берлин
Владимир Зеленский сообщил в воскресенье, что прибыл в Германию и рассчитывает встретиться там с представителями США. РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T17:10:00+03:00
2025-12-14T17:15:00+03:00
в мире
сша
россия
германия
владимир зеленский
стив уиткофф
джаред кушнер
bild
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0e/2061988293_5:0:1909:1071_1920x0_80_0_0_12330fcd00ce4cf9067e7404fd962b34.jpg
https://ria.ru/20251214/zelenskij-2061978129.html
https://ria.ru/20251213/uitkoff-2061788354.html
https://ria.ru/20251214/zelenskij-2061967765.html
сша
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0e/2061988293_243:0:1671:1071_1920x0_80_0_0_f187abaa2b4e2fe54c7c6116af3d2794.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, германия, владимир зеленский, стив уиткофф, джаред кушнер, bild, евросоюз, нато, мирный план сша по украине
В мире, США, Россия, Германия, Владимир Зеленский, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Bild, Евросоюз, НАТО, Мирный план США по Украине
Зеленский прибыл в Берлин

Зеленский прибыл в Берлин для переговоров с представителями США

© Zelenskiy / Official/TelegramВладимир Зеленский прибыл в Берлин
Владимир Зеленский прибыл в Берлин - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© Zelenskiy / Official/Telegram
Владимир Зеленский прибыл в Берлин
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил в воскресенье, что прибыл в Германию и рассчитывает встретиться там с представителями США.
Таблоид Bild ранее в воскресенье сообщил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера, предприниматель Джаред Кушнер прибыли в Берлин в составе американской делегации для переговоров по украинскому урегулированию.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Зеленский заявил, что не держится за кресло президента Украины
Вчера, 16:25
"Уже в Германии. Сегодня в плане встреча с американской переговорной командой. Фокусируемся на том, как надежно гарантировать безопасность для Украины", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
По данным Bild, ожидается, что переговоры продлятся два дня. Как сообщили источники в правительстве ФРГ, в воскресенье пройдут предварительные переговоры с участием советников по внешней политике, включая представителей США и Украины. Встреча канцлера Германии Фридриха Мерца и Владимира Зеленского запланирована на понедельник. Вечером в Берлин прибудут главы государств и правительств европейских стран, а также высокопоставленные чиновники ЕС и НАТО.
Правительство ФРГ ранее подтвердило, что канцлер Германии Фридрих Мерц проведет 15 декабря в Берлине встречу с Зеленским для переговоров по урегулированию конфликта на Украине, затем к обсуждениям присоединится ряд лидеров ЕС и НАТО.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Уиткофф встретится с Зеленским и лидерами ЕС в Берлине, пишут СМИ
13 декабря, 03:41
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Зеленский расширил состав украинской переговорной группы
Вчера, 15:16
 
В миреСШАРоссияГерманияВладимир ЗеленскийСтив УиткоффДжаред КушнерBildЕвросоюзНАТОМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала