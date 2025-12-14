Рейтинг@Mail.ru
Стармер и фон дер Ляйен сделали заявление об Украине - РИА Новости, 14.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:30 14.12.2025 (обновлено: 17:53 14.12.2025)
https://ria.ru/20251214/zayavlenie-2061948241.html
Стармер и фон дер Ляйен сделали заявление об Украине
Стармер и фон дер Ляйен сделали заявление об Украине - РИА Новости, 14.12.2025
Стармер и фон дер Ляйен сделали заявление об Украине
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявили о переломном моменте в переговорном процессе по урегулированию... РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T12:30:00+03:00
2025-12-14T17:53:00+03:00
в мире
украина
вашингтон (штат)
великобритания
кир стармер
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029915395_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_b14eb0fffaf69ee77554408bda20eaed.jpg
https://ria.ru/20251125/starmer-2057452791.html
https://ria.ru/20251214/zelenskiy-2061934780.html
украина
вашингтон (штат)
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029915395_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_b72a6611ddd05f707c8d79949a901dd7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вашингтон (штат), великобритания, кир стармер, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, владимир путин, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Вашингтон (штат), Великобритания, Кир Стармер, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Владимир Путин, Мирный план США по Украине
Стармер и фон дер Ляйен сделали заявление об Украине

Стармер и фон дер Ляйен заявили о решающем моменте для Украины

© AP Photo / Leon NealПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© AP Photo / Leon Neal
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявили о переломном моменте в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Украине, сообщила канцелярия британского премьера.
"Оба согласились, что это переломный момент для будущего Украины <..>", - говорится в заявлении канцелярии, опубликованном на сайте британского правительства.
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Союзники Украины решили работать с существующим планом США, заявил Стармер
25 ноября, 16:28

Обсуждение мирного плана США

В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.
Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, "были вопросы, с которыми Москва не согласна".
В свою очередь, Зеленский в понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение со Стармером, Макроном и Мерцем. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.
По данным портала Axios, накануне Киев передал Вашингтону ответ на последние предложения американцев по украинскому урегулированию.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Зеленский сделал новое заявление о завершении конфликта на Украине
Вчера, 10:41
 
В миреУкраинаВашингтон (штат)ВеликобританияКир СтармерУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияВладимир ПутинМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала