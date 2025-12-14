Рейтинг@Mail.ru
США понимают позицию России по вопросу территорий, заявил Ушаков - РИА Новости, 14.12.2025
12:01 14.12.2025 (обновлено: 12:49 14.12.2025)
США понимают позицию России по вопросу территорий, заявил Ушаков
США понимают позицию России по вопросу территорий, заявил Ушаков - РИА Новости, 14.12.2025
США понимают позицию России по вопросу территорий, заявил Ушаков
США понимают позицию России по вопросу территорий в контексте урегулирования на Украине, заявил помощник президента Юрий Ушаков. РИА Новости, 14.12.2025
США понимают позицию России по вопросу территорий, заявил Ушаков

Ушаков: вопрос о территориях обсуждался в ходе переговоров Путина с Уиткоффом

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Флаги России и США. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. США понимают позицию России по вопросу территорий в контексте урегулирования на Украине, заявил помощник президента Юрий Ушаков.
"Вообще вопрос о территориях активно обсуждался у нас в Москве, и американцы-то не только знают, но и понимают нашу позицию", — сказал он журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
12 декабря, 18:25
Песков прокомментировал идею Зеленского провести референдум по Донбассу
12 декабря, 18:25
Представитель Кремля уточнил, что Россия четко изложила свое видение, завершение конфликта по "корейскому варианту" никогда не обсуждалось.
Ушаков также усомнился, что после консультаций США с Европой и Украиной в мирном плане появится что-то хорошее. Если в него внесут неприемлемые положения, Москва выразит резкие возражения.

Как писала Wall Street Journal, спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф в эти выходные встретится с Владимиром Зеленским в Берлине. На переговорах также могут присутствовать президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Великобритании Кир Стармер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

11 декабря, 11:54
Лавров рассказал, какой пункт исчез из плана после контактов Киева с ЕС
11 декабря, 11:54

Обсуждение мирного плана США

На минувшей неделе Владимир Путин принял в Кремле Стивена Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.
Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.
В свою очередь, Зеленский в понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение с европейскими лидерами. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.
По данным портала Axios, Киев передал Вашингтону ответ на последние предложения американцев по урегулированию.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Трамп резко усилил давление на Зеленского, пишет Bild
13 декабря, 12:16
 
