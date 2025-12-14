США понимают позицию России по вопросу территорий, заявил Ушаков

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. США понимают позицию России по вопросу территорий в контексте урегулирования на Украине, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

"Вообще вопрос о территориях активно обсуждался у нас в Москве, и американцы-то не только знают, но и понимают нашу позицию", — сказал он журналисту "России 1" Павлу Зарубину

Представитель Кремля уточнил, что Россия четко изложила свое видение, завершение конфликта по " корейскому варианту " никогда не обсуждалось.

Ушаков также усомнился, что после консультаций США с Европой и Украиной в мирном плане появится что-то хорошее. Если в него внесут неприемлемые положения, Москва выразит резкие возражения.

Как писала Wall Street Journal, спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф в эти выходные встретится с Владимиром Зеленским в Берлине. На переговорах также могут присутствовать президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Великобритании Кир Стармер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Обсуждение мирного плана США

На минувшей неделе Владимир Путин принял в Кремле Стивена Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера . Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.

Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.

В свою очередь, Зеленский в понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение с европейскими лидерами. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.