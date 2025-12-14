Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, почему безалкогольное вино стоит дороже обычного - РИА Новости, 14.12.2025
08:59 14.12.2025
Эксперт рассказал, почему безалкогольное вино стоит дороже обычного
Эксперт рассказал, почему безалкогольное вино стоит дороже обычного - РИА Новости, 14.12.2025
Эксперт рассказал, почему безалкогольное вино стоит дороже обычного
Для создания безалкогольного вина сначала нужно приготовить обычное вино, а потом извлечь оттуда спирт, вернув компоненты аромата, а это является дополнительной РИА Новости, 14.12.2025
российская академия наук, общество, россия
Российская академия наук, Общество, Россия
Эксперт рассказал, почему безалкогольное вино стоит дороже обычного

Эксперт Панасюк: безалкогольное вино дороже обычного из-за сложного производства

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Дегустация вина
Дегустация вина - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Дегустация вина . Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Для создания безалкогольного вина сначала нужно приготовить обычное вино, а потом извлечь оттуда спирт, вернув компоненты аромата, а это является дополнительной и недешевой технологией, поэтому и само безалкогольное вино на прилавке стоит дороже, чем обычное, рассказал РИА Новости замглавы по научной работе ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности, член-корреспондент РАН Александр Панасюк.
"Безалкогольное вино бывает и его сложнее изготавливать, чем обычное вино. Потому, что сначала нужно приготовить обычное вино, а потом оттуда извлечь спирт, вернув компоненты аромата, а это дополнительная манипуляция. Такая технология довольно дорогая. Поэтому безалкогольное вино должно стоить заметно дороже, чем обычное вино", - сообщил Панасюк.

По его словам, когда по каким-либо причинам нужно ограничиться в потреблении хорошего вина, заменить его безалкогольным вином, соком или стаканом минеральной воды - это вопрос вкуса. Польза от безалкогольного вина пока недостаточно изучена, заверил эксперт.
Дегустация - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Эксперт назвал безалкогольное вино глобальным трендом
21 ноября, 15:51
21 ноября, 15:51
 
Российская академия наукОбществоРоссия
 
 
