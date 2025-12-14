https://ria.ru/20251214/vino-2061923587.html
Эксперт рассказал, почему безалкогольное вино стоит дороже обычного
Эксперт рассказал, почему безалкогольное вино стоит дороже обычного - РИА Новости, 14.12.2025
Эксперт рассказал, почему безалкогольное вино стоит дороже обычного
Для создания безалкогольного вина сначала нужно приготовить обычное вино, а потом извлечь оттуда спирт, вернув компоненты аромата, а это является дополнительной РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T08:59:00+03:00
2025-12-14T08:59:00+03:00
2025-12-14T08:59:00+03:00
российская академия наук
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991847257_0:146:3013:1841_1920x0_80_0_0_23b28177724d4feba21ee86c77e40841.jpg
https://ria.ru/20251121/vino-2056621893.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991847257_13:0:2744:2048_1920x0_80_0_0_8ed0672998d09ae9533ecfdc1b7a3c56.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российская академия наук, общество, россия
Российская академия наук, Общество, Россия
Эксперт рассказал, почему безалкогольное вино стоит дороже обычного
Эксперт Панасюк: безалкогольное вино дороже обычного из-за сложного производства
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Для создания безалкогольного вина сначала нужно приготовить обычное вино, а потом извлечь оттуда спирт, вернув компоненты аромата, а это является дополнительной и недешевой технологией, поэтому и само безалкогольное вино на прилавке стоит дороже, чем обычное, рассказал РИА Новости замглавы по научной работе ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности, член-корреспондент РАН Александр Панасюк.
«
"Безалкогольное вино бывает и его сложнее изготавливать, чем обычное вино. Потому, что сначала нужно приготовить обычное вино, а потом оттуда извлечь спирт, вернув компоненты аромата, а это дополнительная манипуляция. Такая технология довольно дорогая. Поэтому безалкогольное вино должно стоить заметно дороже, чем обычное вино", - сообщил Панасюк.
По его словам, когда по каким-либо причинам нужно ограничиться в потреблении хорошего вина, заменить его безалкогольным вином, соком или стаканом минеральной воды - это вопрос вкуса. Польза от безалкогольного вина пока недостаточно изучена, заверил эксперт.